«Семья на первом месте». Влиянию какой сферы больше всего подвержены школьники?
Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что, по вашему мнению, на школьников больше реагирует? Какие вещи: фильмы, какие-то походы в музей, акции – что угодно для того, чтобы эти идеи пронести?
Артем Ранцевич, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 39:
Я думаю, что больше какие-то совместные походы с теми же классными руководителями в музеи.
Кирилл Казаков:
Не собирались в Березу-Картузскую свозить их и показать первый концлагерь?
Артем Ранцевич:
Мы очень часто принимаем такую практику, как посещение мемориальных досок, посещение памятников Великой Отечественной войны, то есть наша дружина пионерская и убирает, и помогает.
Алена Сырова, СТВ:
Мы не только о Великой Отечественной войне говорим.
Артем Ранцевич:
Мы говорим сейчас в целом о том времени. И вот это все в целом, наши учащиеся видят то, что происходило. Им тот же классный руководитель на уроках истории все это рассказывает, и они понимают, что это было и каким трудом нам это все досталось.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Вот то, что коллега отмечает, на молодежь огромнейшее воздействие оказывают педагоги, учителя. Поэтому нам надо серьезнейшее внимание обратить на подготовку наших учителей. Потому что после родителей – это следующий авторитет для молодого человека, который растет со школьной скамьи. И очень важно, чтобы они доносили историческую информацию.
Артем Ранцевич:
Еще важно говорить родителям, что они самый первый источник.
Алена Сырова:
А можно, пожалуйста, данные социологического исследования? По-моему, у нас были, касаемо того, кто все-таки важнее в споре родители или школа в плане воспитательной работы.
Кирилл Казаков:
Вот. Семья на первом месте.
Алена Сырова:
Цифры сами за себя говорят, все начинается с семьи.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это и есть личная семейная историческая память, и это не такая история древняя, я имею в виду XX век. Сегодня еще можно у бабушек-дедушек спросить, они общались с теми свидетелями. И таким образом закрепить – это основа. Но я еще что хочу сказать в контексте Дня народного единства, что это, безусловно, основа – исторические события, но это не только история. Вот сегодня наше общество, наши люди труда объединились этой сложнейшей уборочной кампанией, которая в таких условиях происходила – это тоже объединение. Белорусам свойственна толока, когда мы объединяемся для решения той или иной задачи, и это тоже часть нашего народного единства, которое было с нами всегда и будет – и на это тоже надо делать акцент.
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