«Семья на первом месте». Влиянию какой сферы больше всего подвержены школьники?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций. Кирилл Казаков, СТВ:

Что, по вашему мнению, на школьников больше реагирует? Какие вещи: фильмы, какие-то походы в музей, акции – что угодно для того, чтобы эти идеи пронести?

Артем Ранцевич, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 39:

Я думаю, что больше какие-то совместные походы с теми же классными руководителями в музеи. Кирилл Казаков:

Не собирались в Березу-Картузскую свозить их и показать первый концлагерь? Артем Ранцевич:

Мы очень часто принимаем такую практику, как посещение мемориальных досок, посещение памятников Великой Отечественной войны, то есть наша дружина пионерская и убирает, и помогает. Алена Сырова, СТВ:

Мы не только о Великой Отечественной войне говорим. Артем Ранцевич:

Мы говорим сейчас в целом о том времени. И вот это все в целом, наши учащиеся видят то, что происходило. Им тот же классный руководитель на уроках истории все это рассказывает, и они понимают, что это было и каким трудом нам это все досталось.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Вот то, что коллега отмечает, на молодежь огромнейшее воздействие оказывают педагоги, учителя. Поэтому нам надо серьезнейшее внимание обратить на подготовку наших учителей. Потому что после родителей – это следующий авторитет для молодого человека, который растет со школьной скамьи. И очень важно, чтобы они доносили историческую информацию. Артем Ранцевич:

Еще важно говорить родителям, что они самый первый источник.

Алена Сырова:

А можно, пожалуйста, данные социологического исследования? По-моему, у нас были, касаемо того, кто все-таки важнее в споре родители или школа в плане воспитательной работы. Кирилл Казаков:

Вот. Семья на первом месте. Алена Сырова:

Цифры сами за себя говорят, все начинается с семьи.