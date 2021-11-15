«Колючей проволоки в два ряда им показалось мало». На белорусско-польской границе ставят ещё один забор

Новости Беларуси. О ситуации на белорусско-польской границе сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что прямо сейчас там происходит, расскажет наша съемочная группа. На протяжении всего дня телеканал СТВ следит за развитием событий и накаляющейся обстановкой у белорусских рубежей.
На связи со студией корреспондент Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Еще буквально пять минут назад мы собирались рассказать, как лагерь беженцев готовится ко сну. Многие даже спали. Но в какой-то момент все поменялось абсолютно. Здесь сейчас все проснулись: водомет – поляки начали немножко отгонять. Здесь произошло движение возле заграждений инженерных. Нет, это не то, что хотят все беженцы, их по-прежнему не хочет принимать Польша. На польское, европейское гостеприимство здесь вряд ли можно рассчитывать.
Мы видим, как поляки устанавливают еще один забор. То есть колючей проволоки в два ряда им показалось мало. Здесь появится еще один забор – ну, на всякий случай.
В лагере сейчас царит большое оживление. Люди очень хотят попасть в Евросоюз. Они хотят попасть в основном в Германию, во Францию, в Голландию. Они собираются здесь ждать всю ночь. Они пришли сюда мирно, они совершенно не собирались прорывать здесь границу. Они хотели просто попросить статус беженца, как это делается во всех цивилизованных странах, во всем мире. Они не понимают, почему к ним такое отношение, ведь в Евросоюзе их позвали.
Читайте также:
ГПК: странно слышать обвинения со стороны ЕС в организации миграционных потоков Беларусью
Им не только холодно, у них закончилась еда. Что прямо сейчас происходит на белорусско-польской границе
«Пытаются взывать белорусских силовиков к совести». Корреспондент о ситуации возле границы с Польшей