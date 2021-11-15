«Колючей проволоки в два ряда им показалось мало». На белорусско-польской границе ставят ещё один забор

Новости Беларуси. О ситуации на белорусско-польской границе сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что прямо сейчас там происходит, расскажет наша съемочная группа. На протяжении всего дня телеканал СТВ следит за развитием событий и накаляющейся обстановкой у белорусских рубежей.

Галина Буро, корреспондент:

Еще буквально пять минут назад мы собирались рассказать, как лагерь беженцев готовится ко сну. Многие даже спали. Но в какой-то момент все поменялось абсолютно. Здесь сейчас все проснулись: водомет – поляки начали немножко отгонять. Здесь произошло движение возле заграждений инженерных. Нет, это не то, что хотят все беженцы, их по-прежнему не хочет принимать Польша. На польское, европейское гостеприимство здесь вряд ли можно рассчитывать.

Мы видим, как поляки устанавливают еще один забор. То есть колючей проволоки в два ряда им показалось мало. Здесь появится еще один забор – ну, на всякий случай.