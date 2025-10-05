Литва планирует войти в топ-10 образовательных систем в ЕС, но эксперты не уверены в успехе

В Прибалтике разгорается скандал вокруг планов развития системы образования. Местные эксперты заявляют, что литовская стратегия в сфере образования лишена амбиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, к 2050 году страна планирует войти десятку лучших образовательных систем ЕС. При этом ей требуется подняться всего на пару позиций в рейтинге, что, очевидно, не должно занять столь продолжительное время. К примеру, соседняя Латвия справилась с этой задачей всего за три года.

Критикуются и планы по регулированию деятельности негосударственных образовательных учреждений. Мол, правительство сейчас больше заинтересовано устранением конкуренции со стороны частников, чем в повышении качества образования. Ситуация усугубляется и нехваткой кадров. Литовским школам требуется более 450 учителей. Наибольший дефицит наблюдается среди преподавателей литовского языка и математики.

Чаще всего учителя жалуются на истощение из-за постоянных реформ, которые проводятся без четкого плана и видимого результата. Одна из таких – попытка сократить учебный год, чтобы иметь больше неучебного времени на исправление своих же ошибок. Из-за подобной нестабильности и низких зарплат педагоги предпочитают уходить в другие профессии, теряя свою квалификацию.