Около 4 тысяч человек приняты на педагогическое направление в учебных заведениях Беларуси в 2025-м

В школах Беларуси трудится около 114 тысяч педагогических работников. Ежегодно учительский коллектив пополняют свыше 4 тысяч молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них создаются все условия и оказывается ощутимая социальная поддержка. В том числе помощь с адаптацией на первом рабочем месте. Развита и система наставничества, онлайн-платформы для повышения компетенций. Готовить будущих педагогов в Беларуси начинают еще со школьной скамьи. Только в столице насчитывается свыше 150 таких профильных классов.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома: Мингорисполком уделяет большое внимание отрасли образования. Это и финансовая поддержка в виде грантов и премий. У нас есть традиционные мероприятия – гранты и премии Мингорисполкома, поддержка инновациями.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы – это единственный в гродненском регионе университет, который готовит педагогические кадры – мы наблюдаем каждый год интерес к педагогической профессии. Мы увеличили в последние два года практически на 100 человек прием на бюджетную форму получения образования на педагогические специальности. При этом мы видим, как увеличивается интерес абитуриентов.

Специалистов для отрасли образования в Беларуси готовят 20 университетов и 19 колледжей. В 2025 году на педагогическое направление принято около 4 тысяч первокурсников. Закрепить молодых и инициативных на первых рабочих местах в приоритете. Так, среди тех, кто после распределения решает остаться и посвятить жизнь наставничеству, – свыше 70 %.