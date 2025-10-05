Победа оппозиционного движения «Акция недовольных граждан» под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии вызвала серьезную обеспокоенность в Европейском союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишут СМИ, в Брюсселе опасаются, что Чехия может превратиться в еще одну проблемную страну для ЕС, как Венгрия и Словакия. Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Чехии.

Эти опасения небезосновательны, ведь Бабиш – так же, как и Орбан с Фицо, – фигура евроскептическая. Он обещает отказаться от инициативы по поставкам боеприпасов Украине, выражает недовольство политикой увеличения оборонных расходов НАТО и выступает против «зеленого курса» Еврокомиссии. Во время предвыборной кампании он сделал ставку на обеспечение дешевой энергией, повышение пенсий и приоритет национальных интересов. Поэтому теперь самой большой общине украинских беженцев в ЕС, видимо, придется покинуть страну и облегчить бремя местных налогоплательщиков.

Украинцы уедут, здесь не будет беженцев. Теперь о наших детях позаботится правительство, потому что Фиала все сделал только для украинцев и их семей. Надеюсь, что как прежде не будет.