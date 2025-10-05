Брюссель серьёзно обеспокоен победой Бабиша на выборах в Чехии
Победа оппозиционного движения «Акция недовольных граждан» под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии вызвала серьезную обеспокоенность в Европейском союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишут СМИ, в Брюсселе опасаются, что Чехия может превратиться в еще одну проблемную страну для ЕС, как Венгрия и Словакия.
Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Чехии.
Эти опасения небезосновательны, ведь Бабиш – так же, как и Орбан с Фицо, – фигура евроскептическая. Он обещает отказаться от инициативы по поставкам боеприпасов Украине, выражает недовольство политикой увеличения оборонных расходов НАТО и выступает против «зеленого курса» Еврокомиссии.
Во время предвыборной кампании он сделал ставку на обеспечение дешевой энергией, повышение пенсий и приоритет национальных интересов. Поэтому теперь самой большой общине украинских беженцев в ЕС, видимо, придется покинуть страну и облегчить бремя местных налогоплательщиков.
Украинцы уедут, здесь не будет беженцев. Теперь о наших детях позаботится правительство, потому что Фиала все сделал только для украинцев и их семей. Надеюсь, что как прежде не будет.
Напомним, что на прошедших накануне парламентских выборах оппозиционное движение Бабиша одержало уверенную победу, набрав около 35 % голосов. Оно опередило прозападную партию «Вместе» главы правительства Петра Фиалы. При этом явка избирателей составила около 75 %, что говорит о высокой заинтересованности чешского общества в политических переменах. За 200 кресел в палате депутатов боролись 26 партий, движений и коалиций. Наиболее рейтинговыми из них Бабишу еще предстоит дополнить новое правительство.
Президент Чехии Петр Павел уже предупредил, что не назначит министров с антинатовскими взглядами. Однако, если Бабишу удастся сформировать коалицию, Чехия может уже в ближайшее время отклониться от либерального курса.