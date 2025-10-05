Дешевле, чем в магазинах – в Минске работают сельхозярмарки

Фиолетовая капуста, свежая рыба и гречишный мед. В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. От небольших фермерских хозяйств до крупных государственных предприятий – производители со всей страны представляют продукцию на торговых площадках столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая крупная ярмарка развернулась возле «Чижовка-Арены». Покупателей здесь ждут до 16:00. Представлен широкий ассортимент товаров на любой вкус и кошелек. Найти можно все: от свежих овощей и фруктов до мясных и кондитерских изделий. Особым спросом пользуется картофель. Цена от рубля за килограмм. Популярны среди покупателей также яблоки и помидоры. Посетители признаются: дешевле, чем в магазине.

Очень разнообразно все. Цены, конечно, ниже намного, чем по городу, я смотрю по магазинам. Все устраивает, все хорошо. Спасибо, что такие ярмарки у нас есть.

Очень мне нравится. Здесь много овощей, сливы – таких в магазине нет, огромные такие!

Лук продаем. Кукурузу, клюкву. Брат занимается клюквой, привозит мне из Пинского района. В том году в первый раз приехал на ярмарку. Повторно приезжают люди в этом году, берут у нас продукцию, картошку. Особенно нашим людям нравится «Королева Анна».

Также в столице определено около 100 локаций, где сельскохозяйственную продукцию продают ежедневно. При хороших погодных условиях сезон уличной торговли продлится до 7 декабря.