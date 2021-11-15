«Многие одеты налегке, многие дети даже без обуви». Тамара Леончик рассказала о лагере беженцев на границе
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы были на границе, в каких условиях находятся там эти люди? Действительно ли, что у них уже реально нет сил на что-то силовое? Им бы просто продержаться.
Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, мы оказались одними из первых там. Оперативно был собран гуманитарный груз, подключились члены Совета Республики от Гродненской области, руководители предприятий, которые являются членами Совета Республики. И прямо по дороге из Минска в Гродно мы уже координировали всю работу по доставке груза, потому что утром председатель Совета Республики провела оперативное заседание Президиума с участием представителей первички Белорусского союза женщин. Было принято решение не медлить, а сразу выезжать туда и на месте уже оказывать посильную помощь. Сформирован был гуманитарный конвой, и мы за два дня выдали 7,5 тонн воды и продовольствия. Надо отметить, что люди пришли туда налегке, поэтому очень быстро закончился у них запас питьевой воды.
Алена Сырова, СТВ:
Они явно не ожидали, что такое белорусская зима.
Кирилл Казаков:
Что это за люди? Как мы говорили, это люди обеспеченные, со знанием английского языка. Это не маргиналы же.
Тамара Леончик:
Там возрастные группы очень разные, очень много детей, большие семьи, причем целиком семьи: маленькие дети, женщины, мужчины, пожилые люди, пожилые женщины. Причем очевидно, что они не готовились к таким погодным условиям, потому что многие одеты налегке, многие дети даже без обуви.
Алена Сырова:
Глава государства, и в целом предложили этим людям своих детей определить в санатории, там, где они могли бы быть под присмотром. Мы знаем, что они отказались отпускать своих детей.
Читайте также:
Николай Щекин: обстановка на границе свидетельствует, что все идет в русле новой объявленной холодной войны Европы против нас
«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?
Замначальника управления ГПК об охране границ: около 8 тысяч лиц было не пропущено на территорию Беларуси