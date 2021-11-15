«Многие одеты налегке, многие дети даже без обуви». Тамара Леончик рассказала о лагере беженцев на границе

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вы были на границе, в каких условиях находятся там эти люди? Действительно ли, что у них уже реально нет сил на что-то силовое? Им бы просто продержаться.

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, мы оказались одними из первых там. Оперативно был собран гуманитарный груз, подключились члены Совета Республики от Гродненской области, руководители предприятий, которые являются членами Совета Республики. И прямо по дороге из Минска в Гродно мы уже координировали всю работу по доставке груза, потому что утром председатель Совета Республики провела оперативное заседание Президиума с участием представителей первички Белорусского союза женщин. Было принято решение не медлить, а сразу выезжать туда и на месте уже оказывать посильную помощь. Сформирован был гуманитарный конвой, и мы за два дня выдали 7,5 тонн воды и продовольствия. Надо отметить, что люди пришли туда налегке, поэтому очень быстро закончился у них запас питьевой воды.

Алена Сырова, СТВ:

Они явно не ожидали, что такое белорусская зима.

Кирилл Казаков:

Что это за люди? Как мы говорили, это люди обеспеченные, со знанием английского языка. Это не маргиналы же.