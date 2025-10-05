В Витебской области дали старт проекту «В основании будущего»

В Новополоцке прошел необычный футбольный матч между местной любительской сборной и командой «Основание», в составе которой дипломаты, представители госорганов и бизнес-структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее миссия – развитие международных, деловых, культурных и спортивных связей, поддержка социальных инициатив и продвижение здорового образа жизни. Все это и объединил кросс-культурный проект «В основании будущего», старт которому был дан в Витебской области. В Полоцк и Новополоцк приехали около 40 человек. Они познакомились с историей и культурным наследием городов, встретилась с воспитанниками спортивных школ. Провели товарищеские хоккейный и футбольный матчи с местными командами.

Сергей Шуткевич, глава спортивного клуба «Основание»:

Положительные результаты нашей работы, так как появляется возможность представителям дипломатического корпуса поддерживать наши спортивные команды, детские команды. Направлять их на визиты, на соревнования, на сборы, помогать в их организации, поиске финансирования.

Франтишек Бача, консул Словацкой Республики в Беларуси:

Я благодарен как организаторам команды «Основание», так и властям Новополоцка и Полоцка за возможность тут вообще находиться. Для нас, дипломатов, это очень важно, что можем в неформальной обстановке обсудить вещи, на которых мы схожи в мнениях и в которых не схожи.

В рамках проекта состоялось благотворительное мероприятие. В социально-педагогическом центре Новополоцка международную делегацию встречали по-белорусски: радушно и тепло. На память о встрече у воспитанников социально-педагогического центра остались подарки и хорошее настроение. Фишкой программы стал «бульба-дэнс».