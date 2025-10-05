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Спасатели нашли живой третью участницу трагического восхождения к подножию вулкана на Камчатке

05 октября 2025 10:42
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Спасатели нашли третью участницу трагического восхождения к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке. Поисково-спасательная операция началась после того, как 4 октября стало известно о срыве группы из трех альпинистов из-за лавины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое из них – мужчина и женщина – погибли от полученных травм. Этой же ночью, на высоте полтора километра спасатели нашли живой последнюю альпинистку. Она не получила серьезных травм, однако сильно переохладилась и не могла передвигаться. Женщину аккуратно спустили на носилках к подножью вулкана, где передали врачам. Сейчас состояние выжившей оценивается как стабильно тяжелое.

Всего в работах были задействованы более 40 спасателей. Их доставили к вулкану на вертолетах. Пострадавшая группа альпинистов не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с июля этого года.

# ЧП

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