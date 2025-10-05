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Зарплаты педагогов выросли на 23% с начала года – Белстат опубликовал обзор ко Дню учителя

05 октября 2025 13:38
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Зарплата белорусских учителей с начала года выросла на 23 %. Такую информацию опубликовал Национальный статистический комитет в обзоре, подготовленном ко дню учителя, который традиционно отмечается в первое воскресенье октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

87,6% белорусских педагогов – женщины. Средний возраст – немногим более 43 лет. Мужчин среди учителей-предметников больше всего по физкультуре, допризывной и медицинской подготовке, трудовому обучению и физике. Всего в Беларуси действуют 2 848 учреждений общего среднего образования. В них работают 102 300 учителей.

Лукашенко поздравил белорусских педагогов с профессиональным праздником.

# Статистика # Учитель # Праздничные даты

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