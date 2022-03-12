Семеняко: визит главы государства в Россию многих на Западе заставит задуматься, что же всё-таки происходит

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Национального собрания Беларуси:

Вчерашний визит главы нашего государства, я думаю, многих заставит задуматься на Западе о том, что же все-таки происходит в результате этих санкций, такого давления, психологического, информационного, экономического на наши страны. А происходит то, что мы начинаем понимать все больше те стороны, в которых мы можем сотрудничать. Санкционные те издержки, которые ощущают на себе наши регионы, они могут быть на 90 % восполнены взаимными какими-то поставками продуктов, товаров, услуг, сырья. Просто надо эти дополнительные возможности и функции друг у друга диагностировать и снимать всякие бюрократические рогатки, снимать всякие ограничения во взаимной торговле, во взаимодействии.