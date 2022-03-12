Семеняко: визит главы государства в Россию многих на Западе заставит задуматься, что же всё-таки происходит

Новости Беларуси. Ответ на санкции, ситуация в Украине, сотрудничество в рамках Союзного государства. Стали известны новые подробности переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ответ на санкции, ситуация в Украине, сотрудничество в рамках Союзного государства. Стали известны новые подробности переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О чем договорились Лукашенко и Путин – читайте здесь.
Как заявил наш Президент, Беларусь и Россия забудут о санкциях, если работа в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза будет сплоченной и эффективной.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Национального собрания Беларуси:
Вчерашний визит главы нашего государства, я думаю, многих заставит задуматься на Западе о том, что же все-таки происходит в результате этих санкций, такого давления, психологического, информационного, экономического на наши страны. А происходит то, что мы начинаем понимать все больше те стороны, в которых мы можем сотрудничать. Санкционные те издержки, которые ощущают на себе наши регионы, они могут быть на 90 % восполнены взаимными какими-то поставками продуктов, товаров, услуг, сырья. Просто надо эти дополнительные возможности и функции друг у друга диагностировать и снимать всякие бюрократические рогатки, снимать всякие ограничения во взаимной торговле, во взаимодействии.
Известно, что в развитие кремлевских переговоров уже в ближайший понедельник, 14 марта, в Москве ожидается встреча правительственных делегаций. Они намерены выработать конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам лидерами Беларуси и России.
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