Согласовали шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. О чём еще договорились Лукашенко и Путин?

Беларусь и Россия забудут о санкциях, если работа в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза будет сплоченной и эффективной. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне общались несколько часов. Преимущественно, конечно, с глазу на глаз. Успели даже провести совместный телефонный разговор. Но прежде обменялись мнениями по повестке в присутствии телекамер. Главы государств обсудили ситуацию в Украине, факты, предшествующие началу специальной операции, и последовавшую за этим экономическую агрессию со стороны коллективного Запада. Там уже и сами не рады тому, чем оборачиваются санкции их инициаторам. Вместе с тем отрицать урон для наших экономик бессмысленно, но Александр Лукашенко настаивает, что кризис – это всегда время возможностей и нынешние испытания мы можем обернуть в выгодную для нас сторону.