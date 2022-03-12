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Согласовали шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. О чём еще договорились Лукашенко и Путин?

12 марта 2022 12:44
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Беларусь и Россия забудут о санкциях, если работа в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза будет сплоченной и эффективной. Об этом заявил Президент нашей страны во время встречи с российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Согласовали шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. О чём еще договорились Лукашенко и Путин?-1

Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне общались несколько часов. Преимущественно, конечно, с глазу на глаз. Успели даже провести совместный телефонный разговор. Но прежде обменялись мнениями по повестке в присутствии телекамер. Главы государств обсудили ситуацию в Украине, факты, предшествующие началу специальной операции, и последовавшую за этим экономическую агрессию со стороны коллективного Запада. Там уже и сами не рады тому, чем оборачиваются санкции их инициаторам. Вместе с тем отрицать урон для наших экономик бессмысленно, но Александр Лукашенко настаивает, что кризис – это всегда время возможностей и нынешние испытания мы можем обернуть в выгодную для нас сторону.

Александр Лукашенко о санкциях: «Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли»подробнее здесь.

Согласовали шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. О чём еще договорились Лукашенко и Путин?-4

Уже после встречи президентов, пресс-секретарь белорусского лидера поделилась, о чем с глазу на глаз говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин. В первую очередь они предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе с преломлением на Украину, согласовали шаги по взаимной поддержке на фоне санкционного давления, в том числе по ценам на энергоносители. Много внимания уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

Согласовали шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. О чём еще договорились Лукашенко и Путин?-7

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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