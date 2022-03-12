К 105-летию белорусской милиции. Поезд исторической памяти отправился в Брест со столичного вокзала

Новости Беларуси. Поезд исторической памяти отправился в Брест со столичного вокзала. Уникальный проект приурочен к 105-летию белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники (от генералов до курсантов) собрались вместе, чтобы отдать дань уважения офицерским традициям и сохранить память о подвигах белорусских милиционеров в годы Великой Отечественной войны. Вместе со своими семьями они стали пассажирами поезда памяти. На платформе гостей встречали тематические фотозоны, выставки ретро- и современной техники. Формированием 19-ти вагонов занималось Министерство внутренних дел.

Владимир Бухавцов, начальник отдела внутренних дел Чечерского райисполкома:

Отрадно, что, посещая такое знаковое место, мы понимаем, что для нас очень важны такие события, которые происходили на Брестской земле, Брестская крепость и вообще подвиг наших предшественников милиционеров. На своей чечерской земле мы тоже чтим подвиг наших коллег – чечерских милиционеров районного отдела, которые в 1941 году в полном составе ушли на фронт.

Железнодорожный вокзал в Бресте – визитная карточка города. В первые дни Великой Отечественной войны в июне 1941 года железнодорожники и милиционеры героически обороняли здание. Гостям представляют военную реконструкцию первых дней обороны вокзала. Дальше по плану открытие мемориальной доски защитникам важного ЖД узла. Кульминацией дня станет концерт в Брестской крепости с участием почетных гостей, артистов белорусской и российской эстрады.