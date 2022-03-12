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Кубраков: «Мало кто знает, что Брестскую крепость защищали не только бойцы Красной армии»

12 марта 2022 13:33
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Новости Беларуси. Поезд исторической памяти отправился в Брест со столичного вокзала. Уникальный проект приурочен к 105-летию белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Кубраков: «Мало кто знает, что Брестскую крепость защищали не только бойцы Красной армии»-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сама идея возникла давно. Почему именно Брест? Потому что это святая, героическая земля, где именно первый удар фашистов принял Брест. Знают во всем мире героизм Брестской крепости, но мало кто знает, что Брестскую крепость защищали не только бойцы Красной армии, но и сотрудники органов внутренних дел. И сегодня мы хотим сказать, что сотрудники органов внутренних дел продолжают обеспечивать безопасность наших граждан. Иногда ценой собственной жизни.

К 105-летию белорусской милиции. Поезд исторической памяти отправился в Брест со столичного вокзала (подробнее здесь).

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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