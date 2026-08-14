«Сельское хозяйство должно быть бизнесом». Президент посетил предприятие Михаила Шруба

Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области. Разговор на полесских землях получился принципиальным и вышел далеко за рамки уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства детально изучил опыт работы одного из самых успешных и валообразующих частных предприятий района – крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Здесь на практике доказали, что строгое соблюдение технологий и железная дисциплина позволяют иметь высокую рентабельность.

Название крестьянское (фермерское) хозяйство Михаила Шруба вам о чем-то говорит? А с произведенным на его территориях вы сталкиваетесь каждый день. Если не драники для ленивых или сальтисон, то молоко точно пробовали в продуктах от Туровского молочного комбината и «Савушкина», например. Им Шруб продает 102 тонны ежедневно с начала года – того, что не может переработать сам. Одно из самых эффективных предприятий, волообразующие для Житковичского района, в центре внимания главы государства сегодня.

– Он работает эффективно?

– Да, 20% – рентабельность, 68 миллионов выручки в год.

– Скажи, пожалуйста, почему он работает рентабельно, а ты – нет, с Назаровым.

– Область работает рентабельно по результатам 5 месяцев, но уровень рентабельности – 6,3 %.

– Но не 20? Так в чем же все таки причина? Опять дело в дисциплине технологической?

– И это тоже.

– Ну ладно, пойдем. То, что предполагалось как доклад, превратилось в жаркую полуторачасовую дискуссию. Но началось все с вполне мирного доклада о ходе уборочной, планах на урожай от губернатора Ивана Крупко. Показатели Гомельской области наконец начали стремиться к уровню, который и должен быть на этих землях.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Итого 1,5 миллиона тонн получим зерна. Этого зерна достаточно, чтобы обеспечить животноводство, 850 тысяч тонн. 100 тысяч – это семена. 60 тысяч – госзаказ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Госзаказ как у тебя?

– Рапс выполнили, 10 тысяч тонн. 60 % выполнили по зерну. Думаю, что за неделю закончим выполнение государственного заказа.

– Главное, чтобы ты выполнил госзаказ.

– Качество хорошее зерна, поэтому сдадим.

– Я не знаю, какие-то два-три года назад коллеги твои стремились к госзаказу, чтобы больше была стабильная оплата – урожай заберут. Тогда так было, сейчас – не знаю.

По ходу беседы разность подхода частного и государственного была заметна в деталях, в изюминках, вернее, зернышках кукурузы, например.

– Сеешь в разные сроки, разные сорта.

– Да, мы подбираем это. У нас есть техническая возможность, разные сеялки. Такая тактика себя оправдывает.

– Потому что иногда кукуруза, посеянная в конце мая, лучше, чем в конце апреля, получается. Попадет во время цветения под засуху.

– Но кукуруза в этом году должна быть целая.

– Должна быть. И силос, и на зерно. Такой подход, щепетильный подход к мелочам, дает свои результаты. Из хозяйства с 30 гектарами земли превратились в то, что свои сельхозугодья сегодня оценивают в 7,7 тысячи гектаров. Констатируют устойчивый рост по всем направлениям. Все, что производят, продают за хорошие деньги, включая молоко, которое, кроме как сорта экстра, на фермерском хозяйстве уже и не признают. Здесь считают, что если и можно зарабатывать в АПК на Полесье, то это молоко.

Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства:

Вы вчера сказали фразу, которая мне легла на душу. Сельское хозяйство должно быть бизнесом. То есть тем видом деятельности, который приносит доход, за счет которого мы можем и развиваться, и планировать, и расти. Просто на дотациях оно держаться не может. Александр Лукашенко:

Да, я имел в виду, что надо потихоньку от соски отходить.

– Дотации должны быть, они везде есть, но надеяться только на дотацию...

– Совершенно верно. Это я имел в виду.

– Так это я понимаю. Мы уже 33 года работаем. В 2010 году мы вас принимали у себя на ферме. Все ваши рекомендации мы воспринимали как поручения и их выполнили. В 2014 году построили комплекс по хранению, предпродажной подготовке овощей. В 2015 году заполнили фермы, которые реконструировали, и вырастили их из закупленных у населения телят. Мы за 15 лет не делали ни одного литра иным сортом как экстра.

– Должен быть результат. В этом результате суть всей полесской программы, которую мы делаем. Деньги вкладываем немалые.

– Чистая прибыль 20 миллионов – тоже неплохо. Вот динамика развития за это время: выручка в три раза; производство молока за последние 5 лет в 2,2; мясо в 1,5; рост числа работников в 1,5 раза. Многое из того, что по цифрам озвучивал докладчик, глава государства знает из аналитических записок, которые готовят к каждому мероприятию. Во время визита Президента волнуют проблемы. Каждый раз он спрашивает, задает вопрос, смотрит на реакцию. Но о нюансах редко говорят представители вертикали. И глава государства озвучил почему.

Многое из того, что по цифрам озвучивал докладчик, глава государства знает из аналитических записок, которые готовят к каждому мероприятию. Во время визита Президента волнуют проблемы. Каждый раз он спрашивает, задает вопрос, смотрит на реакцию. Но о нюансах редко говорят представители вертикали. И глава государства озвучил почему.