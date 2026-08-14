Лукашенко: для будущего развития страны мне нужна истина

Александр Лукашенко ориентирует аграриев каждый год повышать результат в сельском хозяйстве. Президент 14 августа во время рабочей поездки в Житковичской район посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предприятие – один из успешных примеров работы в АПК и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% производства всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем хозяйство многопрофильное – занимается выращиванием и переработкой овощей, молочным и мясным животноводством, свиноводством, есть собственная переработка.
Президенту подробно доложили о текущей работе хозяйства и о перспективах. Разговор зашел о расширении. Потребность в дополнительных угодьях у Михаила Шруба есть. Президент готов такой подход поддержать. Но условие одно и принципиальное: взять землю значит обеспечить результат.
Мы теряем огромное количество земель – Лукашенко о необходимости расчищать поймы рек
Доклад главе государства сегодня получился обстоятельным – разговор продолжался больше часа. Причем обсуждали не только достижения хозяйства, но и то, что мешает двигаться дальше. Например, для реализации одного из проектов сельхозпредприятию нужен лес, однако решение вопроса затягивают определенные бюрократические процедуры.
Такие моменты Александр Лукашенко никогда не обходит стороной – ставит задачу говорить открыто и напрямую. Президенту нужна объективная картина из регионов – без прикрас и отчетов на бумаге. Важно четко понимать: где государственные программы работают, а где решения пробуксовывают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все вопросы, не надо ни на кого ориентироваться, не надо никого бояться. Тебе же Президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду, как ты думаешь. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае, чего я сюда приехал? Я мог посмотреть бумаги и увидеть, как Шруб работает. Для будущего развития страны мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк – хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем. Если мы задел этот не сделаем, им будет тяжело.
Кроме посещения МТК хозяйства, Президент также побывал и на овощехранилище. Предприятие – крупный производитель овощей и картофеля в Гомельской области.