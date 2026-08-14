Мы теряем огромное количество земель – Лукашенко о необходимости расчищать поймы рек

Должен быть результат – в этом и есть суть Полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Должен быть результат – в этом и есть суть Полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предприятие – один из успешных примеров работы в АПК и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем хозяйство многопрофильное: выращивание и переработка овощей, молочное и мясное животноводство, свиноводство, собственная переработка.
«Главное – это результат». Лукашенко обозначил ключевое условие для господдержки
14 августа Президент посетил молочно-товарный комплекс «Хильчицы». В целом в хозяйстве содержатся более 9,5 тысяч голов крупного рогатого скота. За 2025 год получили свыше 27 тысяч тонн молока, удой на корову – около 12 тысяч килограммов. Именно такой опыт успешности и необходимо тиражировать и в том числе здесь, на Полесье. Отсюда и вопрос Президента руководству района: чего сегодня не хватает Житковичам для развития? Ответ – все необходимое есть, вопрос в дисциплине. То есть, есть еще над чем работать, касается это и наведения порядка на земле. Речь зашла о поймах рек, которые необходимо расчищать, траву во время скашивать. Это доступный кормовой резерв, который буквально не требует лишних затрат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо подумать о технике для кошения пойм. С нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
– С большой косилкой не зайдешь, потому что сломаешь ее сразу.
– Поэтому нам надо подумать вот над этим.
– Михаил Григорьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно косить надо.
– Нет, надо убрать. Я о чем говорю – малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, свалковал, в пленку завернул. Не в пленку, если сухо, завез. Вот как он делает. Видел? У него солома даже накрыта пленкой. Поэтому передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, не бесплатный корм, но дешевый. А тем более Полесье. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.