Мы теряем огромное количество земель – Лукашенко о необходимости расчищать поймы рек

Должен быть результат – в этом и есть суть Полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предприятие – один из успешных примеров работы в АПК и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем хозяйство многопрофильное: выращивание и переработка овощей, молочное и мясное животноводство, свиноводство, собственная переработка.

«Главное – это результат». Лукашенко обозначил ключевое условие для господдержки

14 августа Президент посетил молочно-товарный комплекс «Хильчицы». В целом в хозяйстве содержатся более 9,5 тысяч голов крупного рогатого скота. За 2025 год получили свыше 27 тысяч тонн молока, удой на корову – около 12 тысяч килограммов. Именно такой опыт успешности и необходимо тиражировать и в том числе здесь, на Полесье. Отсюда и вопрос Президента руководству района: чего сегодня не хватает Житковичам для развития? Ответ – все необходимое есть, вопрос в дисциплине. То есть, есть еще над чем работать, касается это и наведения порядка на земле. Речь зашла о поймах рек, которые необходимо расчищать, траву во время скашивать. Это доступный кормовой резерв, который буквально не требует лишних затрат.