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Опасное перестроение на ул. Орловской в Минске привело к повреждению четырех авто

14 августа 2026 15:01
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Опасное перестроение на ул. Орловской в Минске привело к повреждению четырех авто -0

14 августа на улице Орловской, рядом с домом №54, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств, информирует официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем «BYD», выполнял перестроение. Водитель не убедился, что маневр безопасен, и допустил столкновение с двумя машинами – «Subaru» и «Dacia». Вследствие этого удара автомобиль «Subaru» столкнулся с автомобилем «Volkswagen». В результате аварии никто не получил травм. Автомобили имеют механические повреждения.

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

# ДТП

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