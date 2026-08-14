В Гомеле маршрутка врезалась в светофор – есть пострадавшие

14 августа около 16:40 на улице Советской в Гомеле произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Гомельщины.



По предварительной информации, 67-летний мужчина, управлявший автомобилем «КИА», двигался по крайней левой полосе. При перестроении в правую полосу водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Мерседесом», за рулем которого находился 23-летний водитель.

В результате столкновения маршрутное транспортное средство наехало на стойку светофора. Два пассажира маршрутного такси доставлены в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекция Гомельщины.