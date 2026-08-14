«Главное – это результат». Лукашенко обозначил ключевое условие для господдержки

Должен быть результат – в этом и есть суть Полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Должен быть результат – в этом и есть суть Полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предприятие – один из успешных примеров работы в АПК и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем хозяйство многопрофильное: выращивание и переработка овощей, молочное и мясное животноводство, свиноводство, собственная переработка.
Мы теряем огромное количество земель – Лукашенко о необходимости расчищать поймы рек
Порядок на земле – это тоже экономика. Каждый гектар должен давать отдачу, а само сельское хозяйство – зарабатывать, а не жить преимущественно с оглядкой на господдержку. Поэтому и подход к проблемным предприятиям соответствующий: если один не справляется, землю должен получить тот, кто умеет на ней работать. Так разговор зашел о расширении хозяйства Михаила Шруба. Потребность в дополнительных угодьях есть. Президент готов такой подход поддержать. Но условие одно и принципиальное: взять землю – значит обеспечить результат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны принимать решение. Тем более есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь, передай в управление, в Администрацию Президента, вы приезжаете ко мне в Минск вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
Кроме того, Президент посетил овощехранилище крестьянского хозяйства. Предприятие – крупный производитель овощей и картофеля в Гомельской области. Больше подробностей о рабочей поездке Александра Лукашенко в Житковичский район расскажем в следующем выпуске новостей.