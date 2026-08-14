«Главное – это результат». Лукашенко обозначил ключевое условие для господдержки

Должен быть результат – в этом и есть суть Полесской программы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предприятие – один из успешных примеров работы в АПК и одновременно одно из ключевых для экономики района. На его долю приходится более 30% всей сельхозпродукции Житковичского района. Причем хозяйство многопрофильное: выращивание и переработка овощей, молочное и мясное животноводство, свиноводство, собственная переработка. Мы теряем огромное количество земель – Лукашенко о необходимости расчищать поймы рек Порядок на земле – это тоже экономика. Каждый гектар должен давать отдачу, а само сельское хозяйство – зарабатывать, а не жить преимущественно с оглядкой на господдержку. Поэтому и подход к проблемным предприятиям соответствующий: если один не справляется, землю должен получить тот, кто умеет на ней работать. Так разговор зашел о расширении хозяйства Михаила Шруба. Потребность в дополнительных угодьях есть. Президент готов такой подход поддержать. Но условие одно и принципиальное: взять землю – значит обеспечить результат.