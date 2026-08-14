Какие новшества ждут учащихся в учебном году 2026-2027? Ответил депутат Мингорсовета

О том, насколько готова столица к новому учебному году, какие изменения ждут школьников, педагогов и родителей уже этой осенью? Каким сегодня должно быть современное образование? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Дмитрий Бектяшкин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Каждое поколение школьников так или иначе обсуждало вопрос: для чего нужен тот или иной предмет в школе. Для чего мне нужна математика, если моя будущая специальность не связана никак с этим предметом?

Мне кажется, то, что предполагается сделать сейчас, во многом снимет основание или причину для таких разговоров. В январе 2026 года был принят государственный образовательный стандарт, который ориентирован на формирование у учащихся ключевых компетенций, в том числе функциональной грамотности. Причем стандарт определяет функциональную грамотность как один из основных результатов образования. Отсюда и все нововведения, которые ждут школьников и педагогов в 2026-2027 году. Это изменение учебных программ в первых-пятых классах, соответственно, появление новых учебных пособий. Сразу оговорюсь, что содержание учебных предметов будет не сильно меняться, только в некоторых параллелях по некоторым предметам добавятся новые темы, связанные с тем, что изменилась геополитическая ситуация в мире, и то, что произошли определенные изменения и происходят постоянно в информационном пространстве.

Форма учебных программ меняется радикально. Теперь педагогу даются четкие ориентиры. В программе четко определяются учебные действия по каждой из тем. Четко прописываются те результаты, которые должны получить педагог и дети по окончании изучения этой темы. Например, не просто изучить тему проценты на уроке математики, а освоить, что означает процент в реальной жизни. Изменения ожидаются также в программах учебных предметов химия, обществоведение, допризывная медицинская подготовка, география для 10-х классов.

Поэтапно программы будут меняться ежегодно по всем предметам и по всем параллелям. В 2026-2027 году продолжится внедрение и новых факультативов. Они также носят направленность на формирование функциональной грамотности.