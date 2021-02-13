Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Замминистра образования: в этом году планируются особые льготные условия для поступления ребят, которые завершили обучение в аграрных классах

Замминистра образования: в этом году планируются особые льготные условия для поступления ребят, которые завершили обучение в аграрных классах

13 февраля 2021 02:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Алена Сырова, ведущая:
Кирилл говорил в предыдущей части программы о том, что все хотят быть юристами и экономистами, и никто не хочет идти работать в поля. Подтвердите или опровергнете?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какой у нас рейтинг в сельхозвузы?

Замминистра образования: в этом году планируются особые льготные условия для поступления ребят, которые завершили обучение в аграрных классах-1

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Все зависит от специальности. Они разные, но отмечу, что рост цифр приема в вузы у нас есть. Хотя по прошлому году мы реализовывали дополнительный набор на сельскохозяйственные вузы. В этом году свою роль сыграют аграрные классы и работа на уровне школы с ребятами, в том числе и профориентационная, ознакомление с этой специальностью. В этом году у нас планируются в том числе особые льготные условия для поступления для ребят, которые завершили обучение в аграрных классах, и в целом на отдельные специальности.

Читайте также:

Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?

Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться

# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Ирина Старовойтова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Щёкин: только сильная система управления с президентской властью может сохранить независимость
13 февраля 2021 02:07

Николай Щёкин: только сильная система управления с президентской властью может сохранить независимость

Минсельхозпрод: «Есть наши частные компании, бизнесмены, которые вкладывают в сельское хозяйство»
13 февраля 2021 02:05

Минсельхозпрод: «Есть наши частные компании, бизнесмены, которые вкладывают в сельское хозяйство»

Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?
13 февраля 2021 01:57

Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?