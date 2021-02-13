Замминистра образования: в этом году планируются особые льготные условия для поступления ребят, которые завершили обучение в аграрных классах

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Алена Сырова, ведущая:

Кирилл говорил в предыдущей части программы о том, что все хотят быть юристами и экономистами, и никто не хочет идти работать в поля. Подтвердите или опровергнете?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Какой у нас рейтинг в сельхозвузы?