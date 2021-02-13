Замминистра образования: в этом году планируются особые льготные условия для поступления ребят, которые завершили обучение в аграрных классах

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Кирилл говорил в предыдущей части программы о том, что все хотят быть юристами и экономистами, и никто не хочет идти работать в поля. Подтвердите или опровергнете?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какой у нас рейтинг в сельхозвузы?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Все зависит от специальности. Они разные, но отмечу, что рост цифр приема в вузы у нас есть. Хотя по прошлому году мы реализовывали дополнительный набор на сельскохозяйственные вузы. В этом году свою роль сыграют аграрные классы и работа на уровне школы с ребятами, в том числе и профориентационная, ознакомление с этой специальностью. В этом году у нас планируются в том числе особые льготные условия для поступления для ребят, которые завершили обучение в аграрных классах, и в целом на отдельные специальности.
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