Николай Щёкин: только сильная система управления с президентской властью может сохранить независимость

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Лет десять назад Президент говорил, что есть такая специфика у партийной системы. Все-таки партии выражают интересы партийные, узкопартийные, но не народа всего и не государства. В большей степени. Все-таки здесь есть момент. Я соглашусь с главой государства, сегодня он это проговаривал. Вообще, в XXI веке, наверное, только сильная система управления с сильной государственной властью, наверное, с президентской властью, может устоять, сохранить независимость и суверенность государства. Посмотрите, что творится с парламентскими республиками, с парламентскими странами во всем мире. Даже в США (там наполовину, скажем, правление), и то вы видите, как их трясет. Нужна только сильная власть. В противном случае мы потеряем свою страну. Украина – пожалуйста.
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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вообще разговор же шел о том, что экономика должна быть у нас многовекторной. Эта многовекторность – это же не только Китай? Почему она должна быть у нас многовекторной?
Николай Щекин:
Во-первых, хочу сказать, что очень приятно удивил доклад премьер-министра, один из лучших докладов, где не просто отчет был, был глубокий анализ, спектральный, я бы сказал, основные позиции. И главное, он высветил все механизмы, как надо этого достигать.
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Второе, все вопросы, которые мы обсуждаем, наталкиваются на две составляющие: это система госуправления и кадровая политика. Без этих двух составляющих никакой экономики не будет. Третье, подходя уже к этому вопросу, второе и третье Всебелорусские народные собрания – там поднимались вопросы относительно села, перерабатывающей промышленности в АПК. Вы представляете, сколько времени прошло? Президент тогда уже говорил, 20 лет назад. Немного позже была принята программа возрождения и развития села, которая практически перевернула наше село, модернизировала, и мы сейчас имеем этот великолепный результат.
Алена Сырова, ведущая:
Мы вчера как раз говорили о том, что не зарыли эти деньги в землю, они принесли плоды.
Кирилл Казаков:
Мы можем судить по прошлогоднему локдауну. Мы не зависели ни от кого ни по молоку, ни по зерну, ни по овощам, ни по фруктам. По фруктам, может быть. И еще реализовали на экспорт.
Николай Щекин:
Когда оппозиционеры нам предлагают: закройте сельское хозяйство, убыточное, не убыточное, давайте банки, финансы. Посмотрите, что в Европе творится. Мало того, что они засеяли в прошлом году – на две-три недели опоздали – они собрали намного меньше. В мире будет голод, о чем говорил Президент. То, что говорит Президент, все сбывается потихонечку. Многовекторность нам позволяет, во-первых, альтернативы всегда иметь, тем более в сельском хозяйстве. Есть одно предприятие, второе, третье. Да, очень тяжело создавать форму конкуренции внутри страны. Это тяжело, страна очень небольшая.
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