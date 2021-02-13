Николай Щёкин: только сильная система управления с президентской властью может сохранить независимость

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук: Лет десять назад Президент говорил, что есть такая специфика у партийной системы. Все-таки партии выражают интересы партийные, узкопартийные, но не народа всего и не государства. В большей степени. Все-таки здесь есть момент. Я соглашусь с главой государства, сегодня он это проговаривал. Вообще, в XXI веке, наверное, только сильная система управления с сильной государственной властью, наверное, с президентской властью, может устоять, сохранить независимость и суверенность государства. Посмотрите, что творится с парламентскими республиками, с парламентскими странами во всем мире. Даже в США (там наполовину, скажем, правление), и то вы видите, как их трясет. Нужна только сильная власть. В противном случае мы потеряем свою страну. Украина – пожалуйста.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вообще разговор же шел о том, что экономика должна быть у нас многовекторной. Эта многовекторность – это же не только Китай? Почему она должна быть у нас многовекторной?

Николай Щекин:

Во-первых, хочу сказать, что очень приятно удивил доклад премьер-министра, один из лучших докладов, где не просто отчет был, был глубокий анализ, спектральный, я бы сказал, основные позиции. И главное, он высветил все механизмы, как надо этого достигать.

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Второе, все вопросы, которые мы обсуждаем, наталкиваются на две составляющие: это система госуправления и кадровая политика. Без этих двух составляющих никакой экономики не будет. Третье, подходя уже к этому вопросу, второе и третье Всебелорусские народные собрания – там поднимались вопросы относительно села, перерабатывающей промышленности в АПК. Вы представляете, сколько времени прошло? Президент тогда уже говорил, 20 лет назад. Немного позже была принята программа возрождения и развития села, которая практически перевернула наше село, модернизировала, и мы сейчас имеем этот великолепный результат.