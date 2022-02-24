Сегодня светит солнце, а завтра минус 20. Людям с какими заболевания стоит следить за прогнозом погоды?

Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Погода в наших краях все-таки изменчива. Вчера могло светить солнце, сегодня у нас может быть ливень. Многие люди чувствуют на себе такие перепады. У кого-то болят суставы, у кого-то – голова, у кого-то сразу же настроение на нуле. Скажите, Екатерина, стоит ли все эти недомогания списывать на погоду или все-таки иногда стоит посмотреть немного глубже?

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

Метеозависимости подвержены больше люди с наличием хронических заболеваний. Здоровые люди менее ощущают изменения резкие в погоде. Поэтому те люди, которые знают, что реагируют на какие-то значимые изменения в погоде, если это не влияет на их трудоспособность, они могут перетерпеть, и не нарушается их ритм работы, то, в принципе, это нормально. Они это знают. Но если люди понимают, что меняется погода, у них повышается давление, приступы астмы учащаются, тогда они должны следить за прогнозом погоды и что-то предпринимать. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, все равно сегодня многие люди любят списывать любые недомогания на погоду. Тем не менее метеочувствительность – это предмет, которым занимаются медики или ученые, или, может быть, вообще люди другой специальности? Вот вы как медик, что можете сказать? Екатерина Гусар:

В настоящее время в медицине есть понятие такое, как метеочувствительность, но оно ни в каких нормативных документах не утверждено, и в клинической классификации болезней его нет. Кристина Сущеня:

Больничный не дадут? Екатерина Гусар:

Нет, больничный по метеочувствительности не дадут.