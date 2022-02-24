Сегодня светит солнце, а завтра минус 20. Людям с какими заболевания стоит следить за прогнозом погоды?
Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Погода в наших краях все-таки изменчива. Вчера могло светить солнце, сегодня у нас может быть ливень. Многие люди чувствуют на себе такие перепады. У кого-то болят суставы, у кого-то – голова, у кого-то сразу же настроение на нуле. Скажите, Екатерина, стоит ли все эти недомогания списывать на погоду или все-таки иногда стоит посмотреть немного глубже?
Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:
Метеозависимости подвержены больше люди с наличием хронических заболеваний. Здоровые люди менее ощущают изменения резкие в погоде. Поэтому те люди, которые знают, что реагируют на какие-то значимые изменения в погоде, если это не влияет на их трудоспособность, они могут перетерпеть, и не нарушается их ритм работы, то, в принципе, это нормально. Они это знают. Но если люди понимают, что меняется погода, у них повышается давление, приступы астмы учащаются, тогда они должны следить за прогнозом погоды и что-то предпринимать.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Согласитесь, все равно сегодня многие люди любят списывать любые недомогания на погоду. Тем не менее метеочувствительность – это предмет, которым занимаются медики или ученые, или, может быть, вообще люди другой специальности? Вот вы как медик, что можете сказать?
Екатерина Гусар:
В настоящее время в медицине есть понятие такое, как метеочувствительность, но оно ни в каких нормативных документах не утверждено, и в клинической классификации болезней его нет.
Кристина Сущеня:
Больничный не дадут?
Екатерина Гусар:
Нет, больничный по метеочувствительности не дадут.
Александра Каштанова:
А кто наиболее чувствителен? Это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины. Есть какая-то категория, которая должна насторожено относиться к тому, что сегодня у нас светит солнце, а завтра, возможно, будет уже температура минус 20?
Екатерина Гусар:
Как я говорила ранее, то более всего подвержены люди с наличием хронических заболеваний все-таки.
Кристина Сущеня:
Хорошо, если говорить, про, казалось бы, абсолютно здоровых людей. Хотя, как говорят, здоровых нет, есть недообследованные. Но не будем о грустном. Абсолютно здоровый человек: может ли – разовая акция – сказаться на нем резкий перепад погоды?
Екатерина Гусар:
Вполне реально. Может сказаться. Но это не препятствует их трудоспособности. То есть может быть какая-то незначительная головная боль. Но она терпима и, в принципе, не мешает выполнять какие-то функции свои.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Алина, люди какого психофизиологического типа более подвержены переменам погоды и зависит ли это от пола?
Алина Журкевич, психолог-психоаналитик:
Нет какой-то гендерной градации по этому поводу. Все-таки я соглашусь здесь с Екатериной, это люди с хроническими заболеваниями. И нужно обращать на это внимание. Если это случается систематически: постоянно на падение атмосферного давления начинаешь реагировать – это звоночек обратиться к врачу.
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