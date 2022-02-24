Студии фотографии и звукозаписи, монтажная видеофильмов. Вот какую лабораторию открыли в Орше на базе IT-академии

Новости Беларуси. В Орше 24 февраля открыли учебную лабораторию «Медиастудия» на базе крупнейшей в Витебской области IT-академии. Создана она при поддержке Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Видеокамеры, компьютерная техника. Развивать и усовершенствовать свои творческие способности школьники смогут по трем направлениям. Это студии фотографии и звукозаписи, монтажная видеофильмов. Новый учебный класс поможет ребятам определиться с будущей профессией в медиасфере.

Уже сразу после открытия здесь состоялась онлайн-конференция с факультетом журналистики БГУ и школьниками Оршанского района. Поддержка образования Парком высоких технологий остается приоритетным направлением. В нашей стране создана уникальная непрерывная система подготовки кадров для IT: детский сад, школа, университет. Развивающийся в ногу со временем ПВТ позволит и дальше инвестировать в отрасль.