«Сейчас в 60 лет, я гораздо лучше себя чувствую, чем в 50». Пенсионерка рассказала, как справилась с болью в суставах
Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Лидия, давайте расскажем – боль в суставах.
Лидия Борцова, пенсионерка, метеозависима:
Да, это моя тема. После 50-ти лет – и доктор подтвердил – все больше и больше метеозависимость ощущается. Организм начал давать какой-то сбой, запас прочности начал выходить. Дети росли, беготня, работа – все понятно. Шел перегруз, не было расслабления мышц. То есть все время в тонусе были мышцы. Боль была и днем, и ночью, только интенсивность менялась. Понятно, что очень мощные были обезболивающие. Они какую-то передышку давали. Начал давать сбой опорно-двигательный аппарат, пошел перекос таза. Нога, левое плечо, ключица ушла, позвоночник весь в грыжах. В общем, очень сильные были проблемы со здоровьем. К докторам ходила только прокапаться. Все знают, это только лишь частичное облегчение. Но лечения и оздоровления не было.
Потом я попала к очень чудесному доктору. Я не буду рекламировать, он меня не просил об этом. Он невролог, военнослужащий, остеопат, мануальный терапевт. У нас ассоциация с мануальным терапевтом, что это больно. Я какое-то время не решалась идти. На самом деле сейчас существуют очень щадящие методики. Он мне все поправил. Это была проблема – именно мышцы, суставы. Все зажато, все было в тонусе. Постепенно я проходила два курса по два-три месяца, раз-два в неделю. Восстановительный период был очень долгий. Он все говорил: «Так а что же вы хотите? Вы 10-20 лет ходили, все носили на себе, а сейчас хотите так быстро». Постепенно осанка выправилась и походка – стельки ортопедические.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это было связано как-то с погодными условиями, обострялось?
Лидия Борцова:
На погоду руки крутит, как бабушки говорят, ноги крутит. На дождь, погоду обострялось в основном.
Кристина Сущеня:
Получается, наоборот погода нам благоволит, говорит: «Посмотри, задумайся, чтобы потом не было хуже».
Лидия Борцова:
Да, подсказывает саморегуляцией. Потом организм саморегуляцию включает очень мощно. Там все уже на уровне психосоматики – я хочу жить, не хочу болеть. Организм слышит, что ему помогли. Сейчас в 60 лет, я гораздо лучше себя чувствую, чем в 50, допустим.
Нужно заниматься, найти нужного доктора, который поможет. Даже по психосоматике. Потому что может быть реклама – это чудесный доктор. А я прихожу, и он мне вообще не подходит. Он не мой, я его не чувствую. Это очень важно с любым доктором. Все нужно чувствовать. Как говорили раньше, что болезнь – это я хочу вылечиться, слово доктора и лекарства уже в третью очередь.
Алина Журкевич, психолог-психоаналитик:
Мне кажется, что сейчас прозвучали очень важные вещи в плане того, что никто лучше вас не знает свой организм. Потому что очень многие, например, мужчины разбираются в устройстве двигателя автомобиля, женщины – в огороде, грядках, но не знают себя, свой организм.
Он управляет здоровьем. Как ретроградный Меркурий может сказаться на самочувствии – подробнее здесь.