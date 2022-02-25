«Сейчас в 60 лет, я гораздо лучше себя чувствую, чем в 50». Пенсионерка рассказала, как справилась с болью в суставах

Лидия Борцова, пенсионерка, метеозависима:

Да, это моя тема. После 50-ти лет – и доктор подтвердил – все больше и больше метеозависимость ощущается. Организм начал давать какой-то сбой, запас прочности начал выходить. Дети росли, беготня, работа – все понятно. Шел перегруз, не было расслабления мышц. То есть все время в тонусе были мышцы. Боль была и днем, и ночью, только интенсивность менялась. Понятно, что очень мощные были обезболивающие. Они какую-то передышку давали. Начал давать сбой опорно-двигательный аппарат, пошел перекос таза. Нога, левое плечо, ключица ушла, позвоночник весь в грыжах. В общем, очень сильные были проблемы со здоровьем. К докторам ходила только прокапаться. Все знают, это только лишь частичное облегчение. Но лечения и оздоровления не было.

Потом я попала к очень чудесному доктору. Я не буду рекламировать, он меня не просил об этом. Он невролог, военнослужащий, остеопат, мануальный терапевт. У нас ассоциация с мануальным терапевтом, что это больно. Я какое-то время не решалась идти. На самом деле сейчас существуют очень щадящие методики. Он мне все поправил. Это была проблема – именно мышцы, суставы. Все зажато, все было в тонусе. Постепенно я проходила два курса по два-три месяца, раз-два в неделю. Восстановительный период был очень долгий. Он все говорил: «Так а что же вы хотите? Вы 10-20 лет ходили, все носили на себе, а сейчас хотите так быстро». Постепенно осанка выправилась и походка – стельки ортопедические.