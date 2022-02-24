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«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области

24 февраля 2022 14:42
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Новости Беларуси. По итогам двух дней досрочного голосования явка в Минской области составила 14,88 %. Регионы по традиции голосуют активно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области -1

Только в Жодино организовано 25 участков. Проголосовать заранее могут все желающие и те, у кого не получается сделать это в основной день. Кампания проводится с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.  

«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области -4

Ирина Мурашко:  
Работаю по графику. Так получилось, что заранее надо прийти проголосовать.  

«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области -7

Юлия Васько:  
Наш такой долг – сходить на голосование, сделать свой выбор.  

«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области -10

Татьяна Комар, председатель участковой комиссии по референдуму Кузнечного участка для голосования № 4:  
Наши граждане очень активно голосуют, приходят с семьями. Уже организовывается работа выезда голосования на дому.  

«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области -13

Лидия Самусевич, национальный наблюдатель:   
Голосование проходит без нарушений, в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь. Во время досрочного голосования на участке находятся три наблюдателя. Когда будет основной день голосования, там будет работать пять наблюдателей.

Активно присоединились к голосованию и представители ведомственных структур. На участок пришли сотрудники Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, которые 27 февраля будут на боевом посту.  

«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области -16

Александр Приступа, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Жодинского ГОЧС:  
Я считаю, свой голос должен отдать каждый гражданин Республики Беларусь. Потому что в этот день принимаются очень важные изменения.  

Активность на участках наблюдается высокая. Пожилые люди чаще приходят в первой половине дня, молодежь и семьи – сразу после работы.  

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# Референдум # общество # Александр Приступа # Лидия Самусевич # Татьяна Комар # Фотофакт

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