«Наш такой долг». 14,88% белорусов проголосовали досрочно на избирательных участках Минской области

Новости Беларуси. По итогам двух дней досрочного голосования явка в Минской области составила 14,88 %. Регионы по традиции голосуют активно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Жодино организовано 25 участков. Проголосовать заранее могут все желающие и те, у кого не получается сделать это в основной день. Кампания проводится с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

Ирина Мурашко:

Работаю по графику. Так получилось, что заранее надо прийти проголосовать.

Юлия Васько:

Наш такой долг – сходить на голосование, сделать свой выбор.

Татьяна Комар, председатель участковой комиссии по референдуму Кузнечного участка для голосования № 4:

Наши граждане очень активно голосуют, приходят с семьями. Уже организовывается работа выезда голосования на дому.