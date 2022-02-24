«Чувствуют изменения атмосферного давления». Почему от перемены погоды начинает болеть голова?

Метеозависимость. Колени болят «на дождь», голова раскалывается от ветра, а серость за окном вызывает депрессию. О том, почему из-за перемен погоды мы чувствуем себя хуже и можно ли что-то с этим сделать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Гусар, заместитель главного врача 39-й городской клинической поликлиники:

Когда меняется погода – то есть это резкое повышение либо понижение атмосферного давления. Влажность воздуха: понижение резкое либо повышение. Так же температурный режим: то +3, то -10 – то есть это резкий перепад температуры. От этого зависит состояние внутреннее организма. Все среды в организме – тоже у них свое определенное давление.

Больше всего люди чувствуют изменения атмосферного давления. Потому что понижение либо повышение провоцирует, что, например, меньше поступает кислорода в организм человека. Больше всего, конечно, страдает головной мозг, потому что требует более всего кислорода. Поэтому чаще всего люди, при изменении резком погоды, жалуются на головные боли, обострение мигрени. Это больше всего проявление.