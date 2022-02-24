Янчевский: это был самый сложный год в работе ПВТ, и одновременно он же был самым успешным

Новости Беларуси. В Орше 24 февраля открыли учебную лабораторию «Медиастудия» на базе крупнейшей в Витебской области IT-академии. Создана она при поддержке Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержка образования Парком высоких технологий остается приоритетным направлением. В нашей стране создана уникальная непрерывная система подготовки кадров для IT: детский сад, школа, университет. Развивающийся в ногу со временем ПВТ позволит и дальше инвестировать в отрасль.