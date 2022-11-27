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«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина

27 ноября 2022 12:00
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Ты будешь ребенком, пока с тобой твой родитель. Ты будешь учеником, пока рядом твой тренер. Ты не превзойдешь своего учителя, пока он в работе. Но ты можешь сделать так, что твой седовласый педагог будет гордиться тобой и искать тебя среди тысячи других.

Виктор Кузнецов, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе:
Весной получил травму, а осенью Олимпиада. Отрыв мышцы. Врач говорит: вообще бороться с такой травмой не сможешь. 

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Он вообще уникальный? Или может у нас в каждом десятилетии быть такой Карелин?

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-1

Виктор Кузнецов:
Таких очень мало. В мире был первый трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Это сейчас еще кубинец [Михаин Лопес Нуньес – прим.ред.] стал четырехкратным.
Могут рождаться раз в десятилетие Карелины?
– Это даже мало времени.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-4

Мастер-классы от олимпийцев, автографы от мэтра, фотосессии с кумирами. Праздник спорта бушевал красками и эмоциями.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-7

В эпицентре Сан Саныч. Он про себя говорит, что это сочетание прилипло к нему еще в 14. К нему идут и с рукопожатиями, и с подарками, и с просьбами. Карелин решит все быстро и мирно.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-10

Вячеслав Макаренко, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе:
Кумир не только мальчишек. Он личность. Это очень большая личность. Не просто из-за того, что он крупный, а именно как человек с большой, огромной буквы.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-13

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба. Во всех отношениях. И как человек, и как спортсмен. Он великий.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-16

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Человек, который может возле себя объединить очень много людей. Эталон мира и дружбы. Человек, который может разрешить очень напряженные ситуации.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-19

Академгородок – гордость каждого новосибирца. Это один из важнейших научных и образовательных центров России. Здесь живет душа академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, основателя мыслительной Мекки. В академгородке находятся десятки институтов, отделения академии, университет, физико-математическая школа.

Карелина тянет сюда. Ведь молодой Саша ходил этими лесными тропками, дышал этим прозрачным воздухом, бороздил водные просторы, впитывал силу земли сибирской. В академгородке Карелина знают, им гордятся, его всегда ждут.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-22

Дорогие друзья! Давайте поздравим Александра Александровича, ведь у него юбилейный год, и пожелаем ему здоровья, счастья и успехов. Приезжайте чаще.

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина-25

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный Роман Власов, «Сила традиций» в России и «Лига Храбрых» в Беларуси. Советский девиз команды в Барселоне – «Мы сильны, когда мы вместе». В каждом словосочетании, в слоге и букве – люди, жизни и будущее, которое строим мы вместе.

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# Греко-римская борьба # общество # Юлия Силипицкая # Виктор Кузнецов # Вячеслав Макаренко # Михаил Семенов # Алим Селимов # Александр Карелин # Фотофакт

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