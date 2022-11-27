«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина

Ты будешь ребенком, пока с тобой твой родитель. Ты будешь учеником, пока рядом твой тренер. Ты не превзойдешь своего учителя, пока он в работе. Но ты можешь сделать так, что твой седовласый педагог будет гордиться тобой и искать тебя среди тысячи других. Виктор Кузнецов, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе:

Весной получил травму, а осенью Олимпиада. Отрыв мышцы. Врач говорит: вообще бороться с такой травмой не сможешь. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Он вообще уникальный? Или может у нас в каждом десятилетии быть такой Карелин?

Виктор Кузнецов:

Таких очень мало. В мире был первый трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Это сейчас еще кубинец [Михаин Лопес Нуньес – прим.ред.] стал четырехкратным.

– Могут рождаться раз в десятилетие Карелины?

– Это даже мало времени.

Мастер-классы от олимпийцев, автографы от мэтра, фотосессии с кумирами. Праздник спорта бушевал красками и эмоциями.

В эпицентре Сан Саныч. Он про себя говорит, что это сочетание прилипло к нему еще в 14. К нему идут и с рукопожатиями, и с подарками, и с просьбами. Карелин решит все быстро и мирно.

Вячеслав Макаренко, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе:

Кумир не только мальчишек. Он личность. Это очень большая личность. Не просто из-за того, что он крупный, а именно как человек с большой, огромной буквы.

Михаил Семенов, старший тренер юношеской национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба. Во всех отношениях. И как человек, и как спортсмен. Он великий.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Человек, который может возле себя объединить очень много людей. Эталон мира и дружбы. Человек, который может разрешить очень напряженные ситуации.

Академгородок – гордость каждого новосибирца. Это один из важнейших научных и образовательных центров России. Здесь живет душа академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, основателя мыслительной Мекки. В академгородке находятся десятки институтов, отделения академии, университет, физико-математическая школа. Карелина тянет сюда. Ведь молодой Саша ходил этими лесными тропками, дышал этим прозрачным воздухом, бороздил водные просторы, впитывал силу земли сибирской. В академгородке Карелина знают, им гордятся, его всегда ждут.