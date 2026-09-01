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Новости по тегу #Михаил Семенов

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко поздравила РГУОР с юбилеем
01 сентября 2026 20:22

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко поздравила РГУОР с юбилеем

Белорусские борцы привезли 2 медали с ЧМ! Могло ли быть 5 из 5? Интервью с командой
30 августа 2026 18:49

Белорусские борцы привезли 2 медали с ЧМ! Могло ли быть 5 из 5? Интервью с командой

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева стартовал в Минске
29 ноября 2024 19:05

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева стартовал в Минске

В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе
28 ноября 2024 20:15

В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе

11 сильнейший белорусских борцов отправились на турнир Александра Карелина
06 ноября 2024 19:26

11 сильнейший белорусских борцов отправились на турнир Александра Карелина

«Сила традиций» – как белорусские борцы готовились к турниру Александра Карелина?
03 ноября 2024 21:05

«Сила традиций» – как белорусские борцы готовились к турниру Александра Карелина?

Громкая победа на ЧМ! Борец Кирилл Валевский – о золоте, тренировках и планах
25 августа 2024 19:49

Громкая победа на ЧМ! Борец Кирилл Валевский – о золоте, тренировках и планах

Чествование спортсменов, тренеров, судей – Белорусская федерация борьбы подвела итоги сезона
02 июня 2024 18:34

Чествование спортсменов, тренеров, судей – Белорусская федерация борьбы подвела итоги сезона

«Политизация спорта как такового». Шудейко об отстранении наших паралимпийцев и альтернативных соревнованиях
26 декабря 2022 15:36

«Политизация спорта как такового». Шудейко об отстранении наших паралимпийцев и альтернативных соревнованиях

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина
27 ноября 2022 12:00

«Сан Саныч в мировой борьбе – это легенда, глыба». Спортсмены поделились, каким знают Карелина

«Уровень остаётся высоким». Белорусы завоевали 11 медалей на турнире олимпийского чемпиона Олега Караваева
20 ноября 2022 20:51

«Уровень остаётся высоким». Белорусы завоевали 11 медалей на турнире олимпийского чемпиона Олега Караваева

Международный турнир по греко-римской борьбе стартовал в Минске
18 ноября 2022 20:31

Международный турнир по греко-римской борьбе стартовал в Минске