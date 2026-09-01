Новости по тегу #Михаил Семенов

Также со знаковой датой Училище олимпийского резерва поздравил глава государства.
А еще узнали, что снится спортсменам перед крупными соревнованиями!
Беларусь выставила на «Караваева» всех борцов страны классического стиля. До финала дошли 10.
«Каравайчик» – это турнир для подростков. Все участники, парни до 17 лет, вдохновлены спортивными победами Олега Караваева и для каждого, выиграть у соперника, дело принципиальное.
Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» стартует 7 ноября в Омске.
На кону было 11 путевок на турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина «Сила традиций».
Победу на первенстве мира по борьбе до 17 лет в Иордании смог добыть для нашей страны двукратный чемпион Европы Кирилл Валевский. Он как день вернулся с турнира, но нашел время прийти в студию «Спорттаймера» и поделиться впечатлениями.
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