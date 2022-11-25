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Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску

25 ноября 2022 18:10
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Александр Карелин, сенатор Российской Федерации:
Надо знать свою историю, чтобы понимать, кто такой. Для начала. Понимать, как все сконструировано. Понимать, откуда все это.

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Без истории нет будущего?

Александр Карелин:
Без знания о себе точно нет.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-1

Для начала знакомства с Новосибирском, побратимом Минска, сенатор выбрал музей первого художника города Павла Якубовского. Его считают жемчужиной града.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-4

Здесь представлены работы, начиная с 1909 года. Для Новосибирска это вообще большая редкость, что сохранилась такая коллекция начала века.

Участие Якубовского в Первой мировой войне. Он был мобилизован из Новосибирска в 1914 году, отслужил сначала в Маньчжурии, потом в крепости «Очаков». Также у нас представлены его личные вещи.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-7

Вся судьба Якубовского неразрывно связана с историей нашей страны. Когда он делал большую работу на военно-историческую тему, для себя он делал вот такие этюды.
– Сразу видно по количеству труб, что промышленный город.

Мастер значится и как изобретатель, архитектор и даже как театральный художник. Он любил живопись, много писал, но увековечил свое имя, сделав эскизы двух медальонов плафона – Большого зала Оперного театра.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-10

Александр Карелин:
Это самое знаковое здание Новосибирска. Это эскизы Государственного академического театра оперы и балета, который был построен в 1939 году, но первое представление «Иван Сусанин» было 12 мая 1945 года.

В маленьком домашнем музее собрано 120 лучших работ Якубовского, 150 графических, документы, фотографии, личные вещи и даже подборка карикатур, актуальных сегодня.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-13

А вот сибирский Нью-Йорк. Это 1927 год.
– Наш, советский Нью-Йорк, напоминающий американский только по необычной быстроте своей стройки. Вот так вот. А вы говорили… Пошли дальше.

Работы автора хранятся также в новосибирских художественном и краеведческом музеях, Кемерове и в Санкт-Петербурге.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-16

Новосибирск, в отличие от своего брата Минска, город молодой – всего 130 лет. Здесь очень трепетно относятся к каждому незначительному шагу истории. Духовное наследие – особая ценность. Новосибирский государственный художественный музей – то место, где Александра Карелина рады видеть всегда. А мэтра классической борьбы восхищают шедевры искусства снова и снова. Он как будто впитывает всю силу великих, чтобы потом поделиться. 11 тысяч экспонатов расположились на 260 квадратах. Айвазовский манит, Родчев заставляет думать, а Рерих дарит надежду.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-19

Отвлекитесь от повседневности. Прикоснитесь к вечному.

У нас сегодня получается экспресс-визит. Формат задал Александр Александрович Карелин. Вообще, это зал заседаний когда-то был. Здесь принимались самые важнейшие государственные решения.

Сан Саныч оформил олимпийский хет-трик борца. За это время он истоптал не одну пару обуви по улочкам любимого Новосибирска. Проспекты русского Чикаго его вдохновляют и сегодня. Ах, как много переплетений с белорусской столицей!

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-22

Вот это – тот самый Государственный академический театр оперы и балета, куда вы попадете.

Государственный академический театр оперы и балета. Само здание – произведение искусства. Фасады впечатляют, внутреннее убранство восхищает.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-25

Александр Карелин:
Начиная с сентября текущего года до декабря следующего года – стихи сибирских поэтов о военной истории. Посмотрите? Я готов принять от вас рецензию. Это без шуток. Рецензию на подбор стихов. Похвастайтесь.

Когда яма оркестровая поднимается, то у народа почему-то необычный интерес сразу. И под аплодисменты всегда происходит сам процесс.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-28

Люстра весом 2 тонны, диаметром 6 метров спущена, но в момент действа здесь станет, как во дворце.

Пока нет. Надо, чтобы я мог прийти и увидеть люстру.

Сегодня в Большом балет в двух актах «Собор Парижской Богоматери». Это и подарок гостям турнира «Сила традиций». Приятная неожиданность.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-31

Александр Карелин:
А это улица Ленина. Я думаю, что немного таких улиц Ленина даже во всем Советском Союзе, которая идет английской буквой U, а если по-нашему – такой пулечкой. Подкова. Она, кстати, идет от одного символа, кинотеатра, до новосибирского железнодорожного вокзала, который долгое время был одним из крупнейших вокзалов в европейских странах. Хотя мы находимся в азиатской России сейчас. Он очень красивый, сделан в форме локомотива. Рубка, колесо.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-34

Привет! Все в порядке?
– Да.
– Как отдохнули?
– Нормально.
– Родителям привет.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-37

В нашей белорусской столице есть один из старейших кинотеатров с громким названием «Победа». Это любимое место минчан в 1960-е, 1990-е и 2000-е. Сегодня он на реконструкции.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-40

Новосибирский кинотеатр «Победа» уже претерпел обновление, однако в нем остались милые сердцу советского человека детали. Сан Саныч и здесь желанный посетитель.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-43

А сюда меня не сильно пускали, потому что я же не могу сказать, что хорошо учился в школе. Здесь шикарная кондитерская. Посмотрите, здесь был Малый зал, здесь играл оркестр. Большой зал. Видели, как красиво? Звезды, колосья, ленты. Здесь уже клубный. Этого тоже не было.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-46

Моей фотографии здесь нет, потому что здесь киноперсонажи. Я же не киноперсонаж. Я всего лишь по мотивам. Потолок красивый – лепнина, красота!

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-49

Мы сейчас идем к первому каменному зданию Новосибирска. Прямо от храма будет виден ствол моста железнодорожного, с которого началась история города. Мы ровесники Транссиба.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-52

Спасибо большое! Мы сняли для белорусского телевидения. Это хорошие ребята. Вот такой красивый у нас, с новыми дверями храм.

Первое каменное здание, построенное в Новосибирске, – это собор во имя Александра Невского. Боишься даже дышать, чтобы не нарушить эту глубокую и божественную невидимую нить.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-55

Этот храм самый старший. Росписи обновленные. Здесь служит один из отцов, отец Константин. У него восемь детей своих. Шестеро из них мальчики, и все занимаются борьбой.

Ростовая икона Александра Невского. Привезена из Иерусалима, со Святой Земли, из Храма Гроба Господня. Есть версия, что когда везли останки Елизаветы Федоровны через полмира, это пришло вместе с ней.

Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску-58

Вас зовут как?
– Татьяна Георгиевна.
– Давайте. Сейчас напишу.

# Достопримечательности # общество # Александр Карелин # Юлия Силипицкая # Павел Якубовский # Фотофакт

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