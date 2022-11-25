Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провёл для белорусов экскурсию по Новосибирску

Александр Карелин, сенатор Российской Федерации:

Надо знать свою историю, чтобы понимать, кто такой. Для начала. Понимать, как все сконструировано. Понимать, откуда все это. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Без истории нет будущего? Александр Карелин:

Без знания о себе точно нет.

Для начала знакомства с Новосибирском, побратимом Минска, сенатор выбрал музей первого художника города Павла Якубовского. Его считают жемчужиной града.

Здесь представлены работы, начиная с 1909 года. Для Новосибирска это вообще большая редкость, что сохранилась такая коллекция начала века. Участие Якубовского в Первой мировой войне. Он был мобилизован из Новосибирска в 1914 году, отслужил сначала в Маньчжурии, потом в крепости «Очаков». Также у нас представлены его личные вещи.

Вся судьба Якубовского неразрывно связана с историей нашей страны. Когда он делал большую работу на военно-историческую тему, для себя он делал вот такие этюды.

– Сразу видно по количеству труб, что промышленный город. Мастер значится и как изобретатель, архитектор и даже как театральный художник. Он любил живопись, много писал, но увековечил свое имя, сделав эскизы двух медальонов плафона – Большого зала Оперного театра.

Александр Карелин:

Это самое знаковое здание Новосибирска. Это эскизы Государственного академического театра оперы и балета, который был построен в 1939 году, но первое представление «Иван Сусанин» было 12 мая 1945 года. В маленьком домашнем музее собрано 120 лучших работ Якубовского, 150 графических, документы, фотографии, личные вещи и даже подборка карикатур, актуальных сегодня.

– А вот сибирский Нью-Йорк. Это 1927 год.

– Наш, советский Нью-Йорк, напоминающий американский только по необычной быстроте своей стройки. Вот так вот. А вы говорили… Пошли дальше. Работы автора хранятся также в новосибирских художественном и краеведческом музеях, Кемерове и в Санкт-Петербурге.

Новосибирск, в отличие от своего брата Минска, город молодой – всего 130 лет. Здесь очень трепетно относятся к каждому незначительному шагу истории. Духовное наследие – особая ценность. Новосибирский государственный художественный музей – то место, где Александра Карелина рады видеть всегда. А мэтра классической борьбы восхищают шедевры искусства снова и снова. Он как будто впитывает всю силу великих, чтобы потом поделиться. 11 тысяч экспонатов расположились на 260 квадратах. Айвазовский манит, Родчев заставляет думать, а Рерих дарит надежду.

Отвлекитесь от повседневности. Прикоснитесь к вечному. У нас сегодня получается экспресс-визит. Формат задал Александр Александрович Карелин. Вообще, это зал заседаний когда-то был. Здесь принимались самые важнейшие государственные решения. Сан Саныч оформил олимпийский хет-трик борца. За это время он истоптал не одну пару обуви по улочкам любимого Новосибирска. Проспекты русского Чикаго его вдохновляют и сегодня. Ах, как много переплетений с белорусской столицей!

Вот это – тот самый Государственный академический театр оперы и балета, куда вы попадете. Государственный академический театр оперы и балета. Само здание – произведение искусства. Фасады впечатляют, внутреннее убранство восхищает.

Александр Карелин:

Начиная с сентября текущего года до декабря следующего года – стихи сибирских поэтов о военной истории. Посмотрите? Я готов принять от вас рецензию. Это без шуток. Рецензию на подбор стихов. Похвастайтесь. Когда яма оркестровая поднимается, то у народа почему-то необычный интерес сразу. И под аплодисменты всегда происходит сам процесс.

Люстра весом 2 тонны, диаметром 6 метров спущена, но в момент действа здесь станет, как во дворце. Пока нет. Надо, чтобы я мог прийти и увидеть люстру. Сегодня в Большом балет в двух актах «Собор Парижской Богоматери». Это и подарок гостям турнира «Сила традиций». Приятная неожиданность.

Александр Карелин:

А это улица Ленина. Я думаю, что немного таких улиц Ленина даже во всем Советском Союзе, которая идет английской буквой U, а если по-нашему – такой пулечкой. Подкова. Она, кстати, идет от одного символа, кинотеатра, до новосибирского железнодорожного вокзала, который долгое время был одним из крупнейших вокзалов в европейских странах. Хотя мы находимся в азиатской России сейчас. Он очень красивый, сделан в форме локомотива. Рубка, колесо.

– Привет! Все в порядке?

– Да.

– Как отдохнули?

– Нормально.

– Родителям привет.

В нашей белорусской столице есть один из старейших кинотеатров с громким названием «Победа». Это любимое место минчан в 1960-е, 1990-е и 2000-е. Сегодня он на реконструкции.

Новосибирский кинотеатр «Победа» уже претерпел обновление, однако в нем остались милые сердцу советского человека детали. Сан Саныч и здесь желанный посетитель.

А сюда меня не сильно пускали, потому что я же не могу сказать, что хорошо учился в школе. Здесь шикарная кондитерская. Посмотрите, здесь был Малый зал, здесь играл оркестр. Большой зал. Видели, как красиво? Звезды, колосья, ленты. Здесь уже клубный. Этого тоже не было.

Моей фотографии здесь нет, потому что здесь киноперсонажи. Я же не киноперсонаж. Я всего лишь по мотивам. Потолок красивый – лепнина, красота!

Мы сейчас идем к первому каменному зданию Новосибирска. Прямо от храма будет виден ствол моста железнодорожного, с которого началась история города. Мы ровесники Транссиба.

Спасибо большое! Мы сняли для белорусского телевидения. Это хорошие ребята. Вот такой красивый у нас, с новыми дверями храм. Первое каменное здание, построенное в Новосибирске, – это собор во имя Александра Невского. Боишься даже дышать, чтобы не нарушить эту глубокую и божественную невидимую нить.

Этот храм самый старший. Росписи обновленные. Здесь служит один из отцов, отец Константин. У него восемь детей своих. Шестеро из них мальчики, и все занимаются борьбой. Ростовая икона Александра Невского. Привезена из Иерусалима, со Святой Земли, из Храма Гроба Господня. Есть версия, что когда везли останки Елизаветы Федоровны через полмира, это пришло вместе с ней.