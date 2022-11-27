Руководил министерством более 10 лет. Семье Владимира Макея продолжают поступать слова поддержки

Новости Беларуси. Многочисленные соболезнования продолжают поступать в адрес семьи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в связи с его скоропостижной смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова скорби и поддержки выражают парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители международных организаций, в том числе ОДКБ, ОБСЕ, ООН, главы МИД зарубежных государств, руководители иностранных дипмиссий в Беларуси.

На протяжении всей своей политической и дипломатической карьеры Владимир Макей был известен как настоящий профессионал и патриот Беларуси. Лейтмотивом его служения родине был слоган «Люблю Беларусь». Будучи руководителем белорусского МИД, он всегда принципиально и твердо отстаивал позицию страны на международной арене, всеми силами защищая внешнеполитические интересы государства. Владимир Макей более десяти лет руководил Министерством иностранных дел. До назначения на этот пост, с 2008-го по 2012-й, был главой Администрации Президента. А ранее на протяжении восьми лет – помощником главы государства. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Макея выразил Александр Лукашенко.

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