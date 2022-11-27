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В какой день лучше не пересаживать комнатные цветы? Сверимся с лунным календарём

27 ноября 2022 10:03
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 28-29 ноября – подходящие дни для перекопки и рыхления почвы, а также внесения в нее удобрений, рассказали в программе «Плюс-минус». Можете смело заняться окучиванием тепличных овощей, прореживанием всходов и борьбой с сорняками. Не рекомендуются в эти дни посевы и пересадки любых овощей, а также посевы цветов в горшках.

В какой день лучше не пересаживать комнатные цветы? Сверимся с лунным календарём-1

30 ноября – удачный день для посева и посадок любых овощей и зелени, а также внесения минеральных и органических подкормок. Возможна посадка многолетних цветов и вечнозеленых кустарников.

1 декабря можете смело заняться выгонкой зелени, сельдерея и петрушки, а также выращиванием огурцов в теплице. Проведите санитарную обрезку деревьев. Не рекомендуется в этот день обрабатывать деревья ядохимикатами.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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