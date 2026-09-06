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Новости по тегу #Александр Карелин

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было
06 сентября 2026 19:02

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было

Семинар для тренеров по борьбе проходит в Минске в рамках проекта «Академия развития»
04 сентября 2026 17:39

Семинар для тренеров по борьбе проходит в Минске в рамках проекта «Академия развития»

«Сила традиций» – как прошёл турнир в Новосибирске и каких высот добились белорусские борцы?
16 ноября 2025 20:06

«Сила традиций» – как прошёл турнир в Новосибирске и каких высот добились белорусские борцы?

Александр Карелин – о «Силе традиций», золоте Беларуси и целях. Эксклюзивное интервью с сенатором России
16 ноября 2025 19:00

Александр Карелин – о «Силе традиций», золоте Беларуси и целях. Эксклюзивное интервью с сенатором России

«Хорошая схватка, характерная» – Карелин о победе белорусского борца на «Силе традиций»
14 ноября 2025 20:11

«Хорошая схватка, характерная» – Карелин о победе белорусского борца на «Силе традиций»

В Новосибирске завершился 1-й день турнира по борьбе «Сила традиций» – результаты белорусов
13 ноября 2025 20:11

В Новосибирске завершился 1-й день турнира по борьбе «Сила традиций» – результаты белорусов

Белорусские борцы продолжают показывать высокие результаты на международном турнире «Сила традиций»
13 ноября 2025 13:47

Белорусские борцы продолжают показывать высокие результаты на международном турнире «Сила традиций»

В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов
09 ноября 2025 19:37

В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде
14 мая 2025 17:06

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде

Беларусь согласовала проект Концепции безопасности Союзного государства
14 ноября 2024 15:03

Беларусь согласовала проект Концепции безопасности Союзного государства

Белорусские борцы успешно стартовали на турнире «Сила традиций»
08 ноября 2024 19:39

Белорусские борцы успешно стартовали на турнире «Сила традиций»

Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой
07 июля 2024 19:27

Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой