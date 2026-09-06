Новости по тегу #Александр Карелин

В течение трех дней участники смогли познакомиться с новыми методиками и разработками ведущих спикеров, а также пообщаться с известными атлетами.
В первый день спикер, которого ждали уже давно, – трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Турнир ежегодно проводится в разных городах этого огромного региона. И в 2025-м около 200 классиков из пяти стран прибыли в Новосибирск, родину трехкратного олимпийского чемпиона.
На неделе программа «Спорттаймер» побывала в Новосибирске, где о нашей стране вновь говорили с восхищением, только уже на борцовских коврах. Сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Александрович Карелин вновь лично пригласил нас на свой турнир «Сила традиций».
«Он понимал, что это давящие своими обоснованными авторитетами люди, которые на него смотрят, они его обязывают бороться хорошо».
Этот год собрал сильнейших. 9 белорусов вышли на ковер, где каждый проявил характер.
Участвуют сильнейшие атлеты до 17 лет из разных стран. Идея собирать в Сибири лучших борцов принадлежит трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину.
Состязаться атлеты будут исключительно в личном первенстве. Нашу страну представят 9 спортсменов.
Депутаты, руководство силовых и военных ведомств обсудили действующие программы по обеспечению нашей общей безопасности.
В контексте новых вызовов и угроз. Беларусь согласовала проект Концепции безопасности Союзного государства. В ближайшее время ожидается его согласование со стороны России.
С самого начала белорусы дали понять, что, помимо соревновательной практики, им нужны победы.
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