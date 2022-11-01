«Потеряна эта школа». Что не так в современной борьбе? Разговор с заслуженным тренером СССР Виктором Кузнецовым
«Спорттаймер» приехал в Новосибирск к уникальному тренеру по греко-римской борьбе. Через него прошли 15 тысяч мальчишек, и в его списке 19 мастеров спорта – мастеров спорта международного класса, олимпийских чемпионов, призеров мира и Европы. В этом списке значится даже Александр Карелин, а последним был кумир всех мальчишек России Роман Власов.
Как удается коучу воспитать такую плеяду чемпионов?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы «многодетный отец» – 15 тысяч борцов прошли через ваши руки.
«Никогда никого не отчислял. Всех держал до соревнований»
Виктор Кузнецов, заслуженный тренер СССР:
Я набором занимаюсь, кое-когда по школам бегаешь, в классе: ребята, греко-римская борьба. Кое-когда девчонок больше желающих, чем мальчишек. Полно желающих!
Юлия Силипицкая:
Берете?
Виктор Кузнецов:
Нет, мы не развиваем.
Юлия Силипицкая:
Три критерия, по которым вы видите в ребятах чемпионов.
Виктор Кузнецов:
Я набор стал делать, никогда никого не отчислял. Всех держал до соревнований.
Юлия Силипицкая:
То есть в этом секрет?
Виктор Кузнецов:
В этом где-то секрет.
Карелин мог стать пятикратным олимпийским чемпионом?
Юлия Силипицкая:
Что общего между Зубковым, Карелиным и Власовым? И что кардинально их отличает?
Виктор Кузнецов:
Общее в плане отношения, трудолюбия, психологического умения собраться. Это их объединяет. А так они разные. Разные в техническом плане. А в отношении трудиться, добиваться – это их объединяет, у них это общее.
Юлия Силипицкая:
Карелин мог стать пятикратным олимпийским чемпионом? Был у него потенциал? Или он и так сделал невозможное?
Виктор Кузнецов:
Да, он до четырех дотянул бы. К четвертой мы готовились. Я даже не думал, но он сам просто решил попробовать. Он на третьей-то боролся с травмой. Он, считайте, весной получил травму, а осенью Олимпиада. Отрыв мышцы, врачи говорят, что вообще бороться с такой травмой не сможет.
Юлия Силипицкая:
А если бы не было травмы?
Виктор Кузнецов:
Не было бы травмы – ему было бы легче отбороться эту Олимпиаду. А он почти на ковре не был, с ним индивидуально работали, закачивали все время мышцу, чтобы она работала. Уже перед Олимпиадой стали немножко на ковре и схваточку, и все – ему все-таки бороться.
Каким нужно быть современному тренеру?
Виктор Кузнецов:
Как тренеру надо сегодня быть? Везде и всюду. В Новосибирске за всю историю мою, за 60 лет, чемпионов ни Европы, ни мира никто не готовил.
Юлия Силипицкая:
Так как надо сейчас?
Виктор Кузнецов:
Сейчас надо иметь огромное желание. Как я сейчас с тренерами разговариваю. Они: чего, пришли, группа есть, посидел, отсвистел, посмотрел. Я говорю: я пришел, посмотрел, тут никого нет, ты работаешь впустую.
Юлия Силипицкая:
То есть тренеров теперь надо растить?
Виктор Кузнецов:
Абсолютно.
Юлия Силипицкая:
Что в белорусах вы могли бы отметить?
Виктор Кузнецов:
В Беларуси школа-то классная, хорошая. Знаете, как отличается? Тренер, который нашел и вырастил, и тренер, который сам чемпион мира, олимпийский чемпион, работает в сборной. Это огромная разница.
Юлия Силипицкая:
К кому лучше попасть?
Виктор Кузнецов:
Попасть лучше к тому, кто вырастил спортсмена.
Юлия Силипицкая:
К селекционеру все-таки.
Виктор Кузнецов:
Да. А к этим… Они что умеют, то и показывают. В Беларуси на самом деле школа чувствуется, есть неплохие мальчишки. Это тоже все, что касается команды первенств, – там ребята есть неплохие. А если в общем говорить, сравнивать нечего, я обычно по-своему это все рассматриваю. Я сравниваю, как борьба была при Союзе и сейчас. Потеряна эта школа, приемы. Сейчас тренируют такие люди… Старые все уже ушли, нет их. А то, что осталось, – это совсем другое.
Юлия Силипицкая:
Если будете в Минске, «Спорттаймер» всегда радушно примет вас на своей территории.
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