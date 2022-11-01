«Потеряна эта школа». Что не так в современной борьбе? Разговор с заслуженным тренером СССР Виктором Кузнецовым

«Спорттаймер» приехал в Новосибирск к уникальному тренеру по греко-римской борьбе. Через него прошли 15 тысяч мальчишек, и в его списке 19 мастеров спорта – мастеров спорта международного класса, олимпийских чемпионов, призеров мира и Европы. В этом списке значится даже Александр Карелин, а последним был кумир всех мальчишек России Роман Власов. Как удается коучу воспитать такую плеяду чемпионов? Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы «многодетный отец» – 15 тысяч борцов прошли через ваши руки. «Никогда никого не отчислял. Всех держал до соревнований»

Виктор Кузнецов, заслуженный тренер СССР:

Я набором занимаюсь, кое-когда по школам бегаешь, в классе: ребята, греко-римская борьба. Кое-когда девчонок больше желающих, чем мальчишек. Полно желающих! Юлия Силипицкая:

Берете? Виктор Кузнецов:

Нет, мы не развиваем. Юлия Силипицкая:

Три критерия, по которым вы видите в ребятах чемпионов. Виктор Кузнецов:

Я набор стал делать, никогда никого не отчислял. Всех держал до соревнований. Юлия Силипицкая:

То есть в этом секрет? Виктор Кузнецов:

В этом где-то секрет. Карелин мог стать пятикратным олимпийским чемпионом?

Юлия Силипицкая:

Что общего между Зубковым, Карелиным и Власовым? И что кардинально их отличает? Виктор Кузнецов:

Общее в плане отношения, трудолюбия, психологического умения собраться. Это их объединяет. А так они разные. Разные в техническом плане. А в отношении трудиться, добиваться – это их объединяет, у них это общее. Юлия Силипицкая:

Карелин мог стать пятикратным олимпийским чемпионом? Был у него потенциал? Или он и так сделал невозможное? Виктор Кузнецов:

Да, он до четырех дотянул бы. К четвертой мы готовились. Я даже не думал, но он сам просто решил попробовать. Он на третьей-то боролся с травмой. Он, считайте, весной получил травму, а осенью Олимпиада. Отрыв мышцы, врачи говорят, что вообще бороться с такой травмой не сможет. Юлия Силипицкая:

А если бы не было травмы? Виктор Кузнецов:

Не было бы травмы – ему было бы легче отбороться эту Олимпиаду. А он почти на ковре не был, с ним индивидуально работали, закачивали все время мышцу, чтобы она работала. Уже перед Олимпиадой стали немножко на ковре и схваточку, и все – ему все-таки бороться. Каким нужно быть современному тренеру?

Виктор Кузнецов:

Как тренеру надо сегодня быть? Везде и всюду. В Новосибирске за всю историю мою, за 60 лет, чемпионов ни Европы, ни мира никто не готовил. Юлия Силипицкая:

Так как надо сейчас? Виктор Кузнецов:

Сейчас надо иметь огромное желание. Как я сейчас с тренерами разговариваю. Они: чего, пришли, группа есть, посидел, отсвистел, посмотрел. Я говорю: я пришел, посмотрел, тут никого нет, ты работаешь впустую. Юлия Силипицкая:

То есть тренеров теперь надо растить? Виктор Кузнецов:

Абсолютно.