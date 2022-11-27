«Это сейчас в тренде». Фестиваль зимнего купания и закаливания в Гродно собрал более 50 участников

Новости Беларуси. Больше 50 участников собрал национальный фестиваль закаливания и зимнего плавания «ЗакалФест» в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт фестивалю дали на центральном городском пляже. Любители здорового образа жизни приехали со всей Беларуси. Участникам предстояла пробежка на три дистанции, самая длинная – на 15 километров. Главное требование – вид одежды: плавки и купальники. Маршрут пролегал по набережной вдоль Немана до Коложского парка, с преодолением ступеней длинной лестницы на склоне. И это еще не все испытания! Далее в программе – моржевание: участники окунались в Немане или обливались холодной водой, а смельчаки даже плавали на дистанцию 20 метров. Наравне с мужчинами, соревновались и девушки.

Татьяна Гурская, жительница Осиповичей:

Это уже не в первый раз, я уже год закаляюсь. Не так часто такие соревнования бывают, поэтому надо обязательно поучаствовать. Советую вам тоже.

Андрей Лемза, житель Гродно:

Есть товарищи, с которыми постоянно бегаем. Собрал, в группу написал – все за, все в теме, и все дружно вместе решили бежать. Нет, не профессионально. Любительский. Бег для меня – это как психологическая разгрузка.

Евгений Дорожко, житель Гродно:

Друг позвал, я согласился. Потому что поддерживаю все спортивное, к чему меня подталкивают, и сам вот люблю спорт.

Сергей Зыков, организатор фестиваля:

Наш проект шагает в регионы. Мы первый раз проводим в Гродно. Обычно «ЗакалФест» проводился в Минске. Мы поняли, что это сейчас актуально, что это сейчас в тренде, необходимо закаляться.