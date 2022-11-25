«Отвёз меня летом в спортивно-борцовский лагерь. И бросил там». Сын Карелина рассказал, как пришёл в борьбу

Приятное знакомство родилось само собой. Иван Александрович – виновник прекрасной выставки, которая манила и притягивала. Брутальный исполин родился знаменитым.
Приятное знакомство родилось само собой. Иван Александрович – виновник прекрасной выставки, которая манила и притягивала. Брутальный исполин родился знаменитым.
Иван Карелин, мастер спорта по греко-римской борьбе:
Те моменты, когда он приезжал, были настолько яркими. Всегда чувствовались любовь и доброта его. Ну и воспитание, конечно же.
– То есть ты не был обречен на борьбу?
– Нет, на борьбу не был обречен. Он всегда давал возможность выбрать. Сам сводил меня на секцию по баскетболу.
– Тебе мяч не зашел?
– Да, борьбу я выбрал. Он один раз отвез меня летом в детский спортивно-борцовский лагерь. И бросил там.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
И как тебе в лагере?
– Первые дни было тяжеловато, а потом эта история с дружбой. Ребята меня сразу тепло приняли. Наверное, эта компанейская история меня и оставила в борьбе.
– А у тебя не было состояния «мне обязательно надо сделать больше, чем мой папа»?
– Хотелось, конечно, тоже достичь олимпийских высот, но, к сожалению, не получилось. Сейчас, как видите, любовь к борьбе проявляется в другом. Есть «Будь сильным», где рассказываем в духе времени для детей, что такое борьба.
– То есть ты стал в духе времени менеджером? Папа занимался спортом, а ты занимаешься продвижением спорта. Папиного.
Иван Карелин:
Так точно. И моего тоже. Я мастер спорта. Хоть каких-то высот не достиг...
– Мастер спорта, согласись, – это тоже…
– Это звание. Я горжусь этим.
– Кузнецов тренировал?
– Первый тренер – Вячеслав Викторович Роденко, а второй – Виктор Михайлович Кузнецов.
Самое знаковое здание – оперный театр. Борец Александр Карелин провел для белорусов экскурсию по Новосибирску (подробности).