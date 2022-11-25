«Отвёз меня летом в спортивно-борцовский лагерь. И бросил там». Сын Карелина рассказал, как пришёл в борьбу

Приятное знакомство родилось само собой. Иван Александрович – виновник прекрасной выставки, которая манила и притягивала. Брутальный исполин родился знаменитым.

Иван Карелин, мастер спорта по греко-римской борьбе:

Те моменты, когда он приезжал, были настолько яркими. Всегда чувствовались любовь и доброта его. Ну и воспитание, конечно же.

– То есть ты не был обречен на борьбу?

– Нет, на борьбу не был обречен. Он всегда давал возможность выбрать. Сам сводил меня на секцию по баскетболу.

– Тебе мяч не зашел?

– Да, борьбу я выбрал. Он один раз отвез меня летом в детский спортивно-борцовский лагерь. И бросил там.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

И как тебе в лагере?

– Первые дни было тяжеловато, а потом эта история с дружбой. Ребята меня сразу тепло приняли. Наверное, эта компанейская история меня и оставила в борьбе.

– А у тебя не было состояния «мне обязательно надо сделать больше, чем мой папа»?

– Хотелось, конечно, тоже достичь олимпийских высот, но, к сожалению, не получилось. Сейчас, как видите, любовь к борьбе проявляется в другом. Есть «Будь сильным», где рассказываем в духе времени для детей, что такое борьба.

– То есть ты стал в духе времени менеджером? Папа занимался спортом, а ты занимаешься продвижением спорта. Папиного.