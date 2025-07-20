Самый важный селектор лета. О чём Лукашенко предупредил чиновников и какой урожай ждать в этом году?

Вести с полей. Сегодня для белорусов эти сводки имеют во многом принципиальное значение. От того, какой соберем урожай, зависит и наше сытое завтра, и возможность заработать. А нынче ситуация в полях складывается так, что побороться придется буквально за каждый колос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси убрано почти 70 % озимого ячменя. Намолочено около 650 тысяч тонн. Урожайность – 38 центнеров с гектара, что выше прошлогодней. В лидерах Гомельская область, где этот этап уборки близится к завершению. В Брестской области убрано около 87 % площадей, чуть отстает Гродненская. Ну и закрывает зачетную таблицу Витебский регион, который традиционно подключается к уборке чуть позже остальных. В том, что жатва – дело общее, мы убедились во время селектора с Президентом. Глава государства проинспектировал все области и оценил ситуацию.

Хлеб. Святость этого понятия в Беларуси не утратили. В западном мире с его креном на искусственный интеллект качественное продовольствие становится атрибутом нормальной жизни. Погодные катаклизмы и антифермерская политика только ухудшают ситуацию. Нет былого изобилия, а еда постоянно дорожает. Новости с полей влияют на экономическую ситуацию в любой стране. У нас АПК – одна из бюджетообразующих отраслей, а один аграрий обеспечивает работой по 5-7 горожан. Так что это точно самый важный селектор лета. Президент рассказал, какой урожай зерна планируют собрать в 2025 году. Земля для белорусов больше, чем просто плодородный слой почвы. Работа в сельском хозяйстве – жизненная философия. Но это еще и бизнес в зоне рискованного земледелия. Это аксиома. Ее надо знать, но ни в коем случае не списывать на нее свои неудачи. Лукашенко поразился нетипичной для Беларуси погоде. Этот селектор призван, первое, обнажить проблемы, второе, наметить решение. В зале Совбеза Дворца Независимости управленческий штаб страны, на связи аграрный пул всех регионов Беларуси.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

На 14 июля в хозяйствах республики во всех регионах еще не были подготовлены к работе 364 зерноуборочных комбайна. Больше всего в хозяйствах Витебской области – 250, Могилевской – 82. 394 зерноуборочных комбайна не прошли гостехосмотр. Факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов (менее 80% от их наличия) установлены в третьей части проверенных сельхозорганизаций. Помимо этого, не единичны случаи приписок их готовности. Это хозяйства Витебской, Минской и Гомельской областей. Доклад главы Госконтроля всегда изобилует фактами, но Президент нацеливает. Надо говорить о тенденциях, ведь ни критика ради критики со стороны аудиторов, ни красивые показатели со стороны субъектов хозяйствования проблем не решат. Работать надо на результат. Лукашенко: надо очень аккуратно подходить к проверкам, ибо загоним руководителей под плинтус. Подробности. По-отечески Александр Лукашенко настраивает относиться к людям. Специалистов в госконтроле – к аграриям, начальников – к механизаторам. Лукашенко раскритиковал ход уборочной кампании в Витебской области

Самый скупой в стране вегетационный период на севере. Здесь же самая острая нехватка кадров. С укосами трав не успевают, в полях стоит вода, а уже зерновые ждут внимания. В дефиците этих трудовых ресурсов все реально механизаторы задействованы на очень непростой заготовке кормов, и поэтому физически их не хватало на ремонт комбайнов. Разбор полетов начался с Витебской области. Регион как регион, просто здесь больше обычного обнажены проблемы, характерные для всех областей страны. Кадры. Президент давно подсказал, как решить. Привлекать горожан, особенно милиционеров и спасателей. Эти бойцы ко всему готовы.

Сергей Семенюк, водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Жабинки:

И там битва, и здесь битва. Там с огнем, здесь за урожай. Дедушка был, работал здесь. Я все детство проводил на этих полях. Водителем он работал. А вот в Гомеле подошли нестандартно. Лукашенко поручил милиции проверить готовность комбайнов.

Селектор продолжается, образно говоря, не уезжая из Гомельской области. Здесь центр компетенции зерноуборочной техники. Глава государства интересуется, как дела у холдинга. И вот на поверхности проволочки. Комбайны-то есть, а их не могут доставить в платежеспособные хозяйства. Здесь даже на погоду нельзя списать недочеты. Человеческое отношение к технике – очередная тема большого разговора. Лукашенко: «Контролируйте потери, меня это больше всего волнует, и берегите технику». Подробности. Исправность техники – залог успеха страды. Вот он, секрет самых успешных хозяйств Беларуси.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Подготовка техники – это основа, куда нужны материальные ресурсы, деньги на закупку запчастей и так далее. Когда готовы комбайны, немножко удлиняется рабочий день. И люди это все чувствуют, что это нужно и хозяйству, и области, и в целом стране.

Но без милиции не обойтись. Именно сотрудники в погонах должны непредвзято посчитать зерноуборочный парк Беларуси. Это разговор по существу, поэтому доклады спикеры отложили в сторону и про эквилибристику цифр забыли. Главный показатель – вес общереспубликанского каравая.

Особенность этого года – влажное зерно. Поэтому на зерноочистительный комплекс нагрузка больше обычного. И пока гарачыні синоптики не обещают, выход один – жить в поле. Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Хозяйство небольшое, компактно все расположено. Но до 200 километров наезжаешь. Обычно технику ставим, чтобы логистика была. Лишних переездов не было.