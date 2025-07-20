Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии

Расширять производства и осваивать новые виды продукции. Кстати, в этом плане санкции сослужили нам службу и расчистили рынок для своих. К примеру, белорусы начали сами производить средства бытовой химии, которые раньше покупали в других странах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как химичить с выгодой и не выпасть в финансовый осадок – на неделе узнали наши корреспонденты.

Здесь работают над тотальной зачисткой. Нахимичили – можно сказать про эту лабораторию, которая по праву считается сердцем предприятия. В этих промышленных стенах готовы стереть все санкционные пятна на репутации хозяек. Ведь с конвейеров сходит белорусский ответ на западные «мойдодыры». Уже совсем скоро отечественные средства бытовой химии заполнят прилавки.

Процесс небыстрый. От начала разработки до выхода продукции может уйти до полугода. На старте производители исследуют рынок и изучают составы популярных продуктов, а уже после разрабатывают эксклюзивную химическую формулу. Важно заложить компоненты, которые обеспечат чистоту, блеск и приятный запах после стирки, и про безопасность не забыть.

Павел Наливайко, ведущий химик-технолог предприятия по производству бытовой химии:

Капсулы для стирки для белого белья есть, как, к примеру, оптические отбеливатели для придания белого эффекта ткани, так и специальные добавки, которые препятствуют соосаждению загрязнений. В капсулах для стирки для цветного белья компоненты, которые обеспечивают сохранение цвета и чтобы изделия, которые стираются, бытовым языком, не вылиняли. Кто-то души не чает в хозяйственном мыле и хлорке, другие же выбирают средства инновационные. Новое слово в области бытовой химии – капсулы для стирки. Удобны в использовании – не нужно отмерять дозировку стаканчиками или дополнительными лопатками, просто забросить в барабан стиральной машины и ожидать чистого блеска.

Заглянем в мир производства. Первый этап – приготовленное средство для стирки запаивается в пленку, которая в процессе стирки растворяется в воде. Следующий производственный цикл и уже финальный – упаковка капсул в зип-пакеты.

Руслан Уминский, начальник производственной площадки предприятия по производству бытовой химии:

При производстве внедрена система контроля качества, которая обеспечивает выпуск качественной продукции. На всех этапах производства, начиная от изготовления капсул и заканчивая упаковкой зип-пакетов в короба для отгрузок, контролируется вес капсул, их наполняемость. Все в соответствии с эталонными образцами. Сейчас у компании уже больше 60 собственных разработанных рецептур. За год две производственные площадки способны выпускать 120 миллионов капсул и 26 тысяч тонн жидких моющих средств. Линейка продукции широкая, но на этом не останавливаются. В постоянном поиске новых формул успеха и сырьевых компонентов. Помимо работы над ассортиментом, следят и за модными тенденциями.

Никита Прощин, заместитель генерального директора предприятия по производству бытовой химии:

Сейчас потребность и тренды, что люди хотят, чтобы был насыщенный, премиальный запах парфюма. Мы можем производить на этой машине новые линейки, которые для потребителя будут оставаться на одежде и будут премиального качества. Существенный скачок в развитии компании произошел в течение последних лет, когда пришлось оперативно подстраиваться под изменившуюся ситуацию. Санкции «прополоскали» отечественный рынок от известных иностранных брендов. Но это только на руку отечественной промкорзине. Покупатели все чаще стали присматриваться к «зробленнаму ў Беларусi».