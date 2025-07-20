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Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии

20 июля 2025 17:12
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Расширять производства и осваивать новые виды продукции. Кстати, в этом плане санкции сослужили нам службу и расчистили рынок для своих. К примеру, белорусы начали сами производить средства бытовой химии, которые раньше покупали в других странах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как химичить с выгодой и не выпасть в финансовый осадок – на неделе узнали наши корреспонденты.

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-2

Здесь работают над тотальной зачисткой. Нахимичили – можно сказать про эту лабораторию, которая по праву считается сердцем предприятия. В этих промышленных стенах готовы стереть все санкционные пятна на репутации хозяек. Ведь с конвейеров сходит белорусский ответ на западные «мойдодыры». Уже совсем скоро отечественные средства бытовой химии заполнят прилавки.

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-4

Процесс небыстрый. От начала разработки до выхода продукции может уйти до полугода. На старте производители исследуют рынок и изучают составы популярных продуктов, а уже после разрабатывают эксклюзивную химическую формулу. Важно заложить компоненты, которые обеспечат чистоту, блеск и приятный запах после стирки, и про безопасность не забыть.

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-6

Павел Наливайко, ведущий химик-технолог предприятия по производству бытовой химии:
Капсулы для стирки для белого белья есть, как, к примеру, оптические отбеливатели для придания белого эффекта ткани, так и специальные добавки, которые препятствуют соосаждению загрязнений. В капсулах для стирки для цветного белья компоненты, которые обеспечивают сохранение цвета и чтобы изделия, которые стираются, бытовым языком, не вылиняли.

Кто-то души не чает в хозяйственном мыле и хлорке, другие же выбирают средства инновационные. Новое слово в области бытовой химии – капсулы для стирки. Удобны в использовании – не нужно отмерять дозировку стаканчиками или дополнительными лопатками, просто забросить в барабан стиральной машины и ожидать чистого блеска.

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-8

Заглянем в мир производства. Первый этап – приготовленное средство для стирки запаивается в пленку, которая в процессе стирки растворяется в воде. Следующий производственный цикл и уже финальный – упаковка капсул в зип-пакеты.

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-10

Руслан Уминский, начальник производственной площадки предприятия по производству бытовой химии:
При производстве внедрена система контроля качества, которая обеспечивает выпуск качественной продукции. На всех этапах производства, начиная от изготовления капсул и заканчивая упаковкой зип-пакетов в короба для отгрузок, контролируется вес капсул, их наполняемость. Все в соответствии с эталонными образцами.

Сейчас у компании уже больше 60 собственных разработанных рецептур. За год две производственные площадки способны выпускать 120 миллионов капсул и 26 тысяч тонн жидких моющих средств. Линейка продукции широкая, но на этом не останавливаются. В постоянном поиске новых формул успеха и сырьевых компонентов. Помимо работы над ассортиментом, следят и за модными тенденциями.

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-12

Никита Прощин, заместитель генерального директора предприятия по производству бытовой химии:
Сейчас потребность и тренды, что люди хотят, чтобы был насыщенный, премиальный запах парфюма. Мы можем производить на этой машине новые линейки, которые для потребителя будут оставаться на одежде и будут премиального качества.

Существенный скачок в развитии компании произошел в течение последних лет, когда пришлось оперативно подстраиваться под изменившуюся ситуацию. Санкции «прополоскали» отечественный рынок от известных иностранных брендов. Но это только на руку отечественной промкорзине. Покупатели все чаще стали присматриваться к «зробленнаму ў Беларусi».

Наш ответ западным «мойдодырам»! В Беларуси начали производство средств бытовой химии-14

Но, помимо собственно рынка, наши «химики» активно осваивают и зарубежный. Преимущество стирают нашим в странах СНГ – Россия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан. Исходя из окружения конкурентов, под каждого покупателя формируется своя цена.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси

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