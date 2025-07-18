Дисциплины и порядка нет! Лукашенко раскритиковал ход уборочной кампании в Витебской области

«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу сегодня, 18 июля, произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заранее подготовленные доклады спикеры отложили в сторону, как всегда. Президент задал вайб. Разговор о тенденциях и по существу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересует там, где проваливается, где нет дисциплины, порядка. А просто фиксировать, что там где-то что-то не так, доскосили – не скосили. Это было и будет всегда. Не надо забивать эфир этими фактами, нужно видеть тенденции. Если 20 тысяч в Витебской области не скосили первым укосом, вопрос: почему не скосили? Где был премьер, вице-премьер? Где был министр, губернатор? Чем они занимались? Почему конкретно в этих хозяйствах, где 20 тысяч несчастных не скосили травы? Если они травы скосить не могут, о чем дальше говорить можно? Поэтому надо по существу, тенденции. На Витебской области остановился и глава госконтроля. Он всегда привносит остроту. Лукашенко – Субботину: не переживайте, что бьём, хватает всем. Подробности здесь.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Так, райисполкомы Витебской области отчитались Левковичу Сергею Викторовичу, первому замгубернатора, о том, что все комбайны укомплектованы. Он в свою очередь запретил давать любую информацию Комитету госконтроля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не понял, как это вам могли запретить дать информацию? И где этот чинуша, который не дал вам информацию?

Василий Герасимов:

Первый зам запретил своим подчиненным давать нам информацию в устной форме.

Александр Лукашенко:

И где этот первый зам и почему он у вас с наручниками не ходит по Минску или не находится в местах не столь отдаленных? Если это так.

Василий Герасимов:

Это так, это было непосредственно перед селекторами страны.