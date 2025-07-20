Восстановить нормальные условия жизни – в Могилёве продолжают убирать последствия урагана

9-10 июля на Беларусь обрушился мощный ураган. Пострадали десятки населенных пунктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
9-10 июля на Беларусь обрушился мощный ураган. Пострадали десятки населенных пунктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас основная задача – обеспечить безопасность населения и максимально быстро восстановить нормальные условия жизни. Этим продолжают заниматься в Могилеве, который сильно пострадал в результате разгула стихии. Повреждено более 20 тысяч квадратных метров кровли, более 4 тысяч стекла и 400 метров заборов.
К восстановительным работам подключились не только коммунальные службы и МЧС, а еще военные, работники лесхозов и неравнодушные горожане, которые на прошлой неделе провели масштабный субботник.
Большой урон нанесен лесному фонду страны. Только Могилевский лесхоз после ликвидации последствий урагана заготовит около миллиона кубометров древесины. По предварительной оценке, в стране пострадали минимум 3,5 тысячи гектаров лесных угодий. Окончательные данные будут известны к 22 июля.