Восстановить нормальные условия жизни – в Могилёве продолжают убирать последствия урагана

Сейчас основная задача – обеспечить безопасность населения и максимально быстро восстановить нормальные условия жизни. Этим продолжают заниматься в Могилеве, который сильно пострадал в результате разгула стихии. Повреждено более 20 тысяч квадратных метров кровли, более 4 тысяч стекла и 400 метров заборов.

К восстановительным работам подключились не только коммунальные службы и МЧС, а еще военные, работники лесхозов и неравнодушные горожане, которые на прошлой неделе провели масштабный субботник.