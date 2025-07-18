Президент рассказал, какой урожай зерна планируют собрать в 2025 году

Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главный селектор лета собрал всю страну. Чаще всего вспоминали Витебскую область, картофель, милицию, а еще глава государства в 26-й раз напомнил, что работать лучше, чем воевать. О том, как сделать еще ярче картину белорусского мира, сегодня говорили во Дворце Независимости. В зале Совета безопасности весь управленческий штаб государства. На связи цвет аграрного пула страны. В Беларуси АПК – стратегическое направление, у белорусов к таким разборам полетов всегда интерес.

Удивительно, кого пытаются обмануть. Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать. Он же понимает, как надо работать? Нет? Учите. По-военному все должно быть.