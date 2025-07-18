Президент рассказал, какой урожай зерна планируют собрать в 2025 году
Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь с Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Главный селектор лета собрал всю страну. Чаще всего вспоминали Витебскую область, картофель, милицию, а еще глава государства в 26-й раз напомнил, что работать лучше, чем воевать. О том, как сделать еще ярче картину белорусского мира, сегодня говорили во Дворце Независимости.
В зале Совета безопасности весь управленческий штаб государства. На связи цвет аграрного пула страны. В Беларуси АПК – стратегическое направление, у белорусов к таким разборам полетов всегда интерес.
Удивительно, кого пытаются обмануть.
Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать.
Он же понимает, как надо работать? Нет? Учите.
По-военному все должно быть.
Хлеб как собирательное название – это результат работы не только АПК, ведь это национальная безопасность и статья экспортных доходов. Весомая статья. По 8 миллиардов долларов в год. Благодаря дружеским объятиям лидеров стран дальней дуги с нашим Президентом запрос на белорусское продовольствие огромный. Только обеспечивай. По-дружески глава государства сегодня построил и большой разговор по видам на большой урожай.
Лукашенко – чиновникам: я вчера проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам предстоит решить, где мы справляемся, где не успеваем, и существующие недочеты оперативно устранить. Техническая готовность всего уборочного комплекса на первом месте. Решающее значение имеет четкая организация работ и достойное поощрение за качественный труд.
Напомню, государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Я думаю, все. Если нет, губернаторы сегодня доложат. Поэтому от руководителя до механизатора требуется максимальная отдача. По заверению правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн.