Прямой эфир

Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла – есть погибшие

24 ноября 2025 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла. По данным региональных СМИ, последствия затронули около полумиллиона жителей страны. Один человек погиб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла – есть погибшие-2

Туристическая полиция эвакуировала постояльцев 17 отелей в Хатъяе и разместила их во временных убежищах, где им предоставили еду и питьевую воду. Есть ли среди эвакуированных белорусы – пока не известно. Аэропорт Хатъяй продолжает работать в штатном режиме. 

Власти советуют избегать центра города и низин, затопленных из-за сильных дождей. Спасатели и военные ведут работы по расчистке и восстановлению дорог и инфраструктуры. 

# Наводнение # Новости Таиланда

Другие новости рубрики

Все новости
«Обмен мнениями». Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине
24 ноября 2025 13:33

«Обмен мнениями». Путин и Эрдоган обсудили план США по Украине

Сотни британцев хотят перебраться в РФ по «визе общих ценностей» – Daily Star
24 ноября 2025 12:53

Сотни британцев хотят перебраться в РФ по «визе общих ценностей» – Daily Star

В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, спавшего десять тысяч лет
24 ноября 2025 12:05

В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, спавшего десять тысяч лет