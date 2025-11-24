Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла – есть погибшие

Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла. По данным региональных СМИ, последствия затронули около полумиллиона жителей страны. Один человек погиб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристическая полиция эвакуировала постояльцев 17 отелей в Хатъяе и разместила их во временных убежищах, где им предоставили еду и питьевую воду. Есть ли среди эвакуированных белорусы – пока не известно. Аэропорт Хатъяй продолжает работать в штатном режиме.

Власти советуют избегать центра города и низин, затопленных из-за сильных дождей. Спасатели и военные ведут работы по расчистке и восстановлению дорог и инфраструктуры.