Новости по тегу #Социальные медиа

К нам едут на экскурсии, за вкусной гастрономией, шоппингом – в общем, за новыми эмоциями. В высокий сезон бронировать отель приходиться за несколько месяцев.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Площадкой для развития творчества и воспитания мужества в 2025 году стала Военная академия Беларуси.
Во второй, основной день V Форума медийного сообщества Беларуси в Гомеле состоится пленарное заседание. Главная тема – роль правдивой и объективной информации в нынешнем мире.
Журналисты, пресс-секретари, блогеры и другие участники медиасферы отправляются на юг Беларуси.
По статистике, приложением пользуются порядка семи миллионов белорусов. Поэтому в современных условиях сервис становится важным инструментом для журналистов. О современных тенденциях и основных правилах создания медиапродукта рассказали известные белорусские блогеры.
Несмотря на то, что команда Telegram ранее сообщала, что мессенджер соблюдает законодательство ЕС и предоставляет доступ к аккаунтам пользователей по запросу европейских судов, Telegram сейчас пытаются вывести на «новый уровень контроля».
«Вот этот миф – закрытость Telegram – развеян», – добавил Георгий Гриц.
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