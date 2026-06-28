Как преобразилась белорусская армия за последние пять лет? Мнение Руслана Шкодина

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Находясь в комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, оценивая уровень нашей армии, как преобразилась наша армия за последние пять лет?
Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Дело в том, что тут нельзя взять период пять лет, надо внимательно прослеживать этот путь, как я уже говорил, сначала становление, развитие, теперь идет этап совершенствования белорусской армии. На данный момент Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся в боеготовном состоянии. Они хорошо оснащены. Личный состав проходит достаточную подготовку, чтобы выполнять задачи по защите государства.
Конечно, я говорю для скептиков, всегда есть и будет над чем работать дальше. Эта работа никогда не останавливается. Сегодня мы достигли одного рубежа, дальше возникли новые условия. Кто 10-15 лет назад, допустим, мог предсказать, что такая игрушка, как квадрокоптер, будет на сегодняшний день являться серьезнейшим боевым оружием, против которого, по сути, в мире никто не придумал стопроцентного противодействия.
Александр Осенко:
Раз уж вы занимались территориальной обороной, какой уровень развития или состояния на сегодняшний момент наших территориальных войск?
Руслан Шкодин:
20 лет именно от самой идеи и до сегодняшнего момента, конечно же, значительный путь прошла территориальная оборона от просто идеи до развития теории, которая была переложена на практику. Если 15 или 10 лет назад, допустим, человек 30 в республике призвать вот этих территориальных войск на какие-то сборы, это было чем-то таким невероятным, то сейчас эти мероприятия проводятся ежегодно, причем во всех областях есть мероприятия под руководством председателей райисполкомов как начальников районов территориальной обороны, под руководством губернаторов и под руководством Генерального штаба. Этих мероприятий масса. В территориальные войска люди приходят уже, имея определенную подготовку. Они подготовлены на срочной службе где-то, в милиции. Накопленный опыт совершенствуется в ходе проведения учений, тренировок, сборовых мероприятий.
Я бы не стал оценивать, здесь оценку должен давать и давал госсекретарь. Не единожды министр обороны. Это люди, которые на основе проверок по оценочным показателям дают оценку. Люди очень часто сами просятся в территориальные войска, это 100%, и то, что они в ходе учения и тренировок показывают хорошие результаты тех задач, которые на них возложены, а задачи у них несколько отличаются от Вооруженных Сил, то я думаю, что результат их применения будет очень положительный.
Как Руслан Шкодин относится к критике и хейту в комментариях? Узнали из первых уст.