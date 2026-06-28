Как преобразилась белорусская армия за последние пять лет? Мнение Руслана Шкодина

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дело в том, что тут нельзя взять период пять лет, надо внимательно прослеживать этот путь, как я уже говорил, сначала становление, развитие, теперь идет этап совершенствования белорусской армии. На данный момент Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся в боеготовном состоянии. Они хорошо оснащены. Личный состав проходит достаточную подготовку, чтобы выполнять задачи по защите государства.

Конечно, я говорю для скептиков, всегда есть и будет над чем работать дальше. Эта работа никогда не останавливается. Сегодня мы достигли одного рубежа, дальше возникли новые условия. Кто 10-15 лет назад, допустим, мог предсказать, что такая игрушка, как квадрокоптер, будет на сегодняшний день являться серьезнейшим боевым оружием, против которого, по сути, в мире никто не придумал стопроцентного противодействия.

Александр Осенко:

Раз уж вы занимались территориальной обороной, какой уровень развития или состояния на сегодняшний момент наших территориальных войск?

Руслан Шкодин:

20 лет именно от самой идеи и до сегодняшнего момента, конечно же, значительный путь прошла территориальная оборона от просто идеи до развития теории, которая была переложена на практику. Если 15 или 10 лет назад, допустим, человек 30 в республике призвать вот этих территориальных войск на какие-то сборы, это было чем-то таким невероятным, то сейчас эти мероприятия проводятся ежегодно, причем во всех областях есть мероприятия под руководством председателей райисполкомов как начальников районов территориальной обороны, под руководством губернаторов и под руководством Генерального штаба. Этих мероприятий масса. В территориальные войска люди приходят уже, имея определенную подготовку. Они подготовлены на срочной службе где-то, в милиции. Накопленный опыт совершенствуется в ходе проведения учений, тренировок, сборовых мероприятий.

Я бы не стал оценивать, здесь оценку должен давать и давал госсекретарь. Не единожды министр обороны. Это люди, которые на основе проверок по оценочным показателям дают оценку. Люди очень часто сами просятся в территориальные войска, это 100%, и то, что они в ходе учения и тренировок показывают хорошие результаты тех задач, которые на них возложены, а задачи у них несколько отличаются от Вооруженных Сил, то я думаю, что результат их применения будет очень положительный.