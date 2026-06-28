Как Руслан Шкодин относится к критике и хейту в комментариях? Узнали из первых уст

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Узнают? Как к славе относитесь?
Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Иногда говорят, правильно делаете. Похвала идет.
Александр Осенко:
Критика присутствует?
Руслан Шкодин:
Критики на улицах нет, но критики и хейта достаточно в комментариях. С учетом того, что я уже являюсь депутатом Палаты представителей, присутствует, что «депутату больше заняться нечем, кроме как TikTok снимать», или «давай про страну рассказывай, что у нас плохо в стране». Про страну говорю, когда просят рассказать, как у нас все плохо, я им советую смотреть государственные телеканалы и новости, где рассказывают про нерадивых чиновников, работников. Все, что хочешь, можно услышать. А здесь совершенно другой формат. Соответственно, и для другого предназначен канал.
Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники