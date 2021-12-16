«Самое главное – защитить людей». Какие темы поднимались 16 декабря на совещании во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каждом из направлений главное – отсутствие перегибов, настаивает Александр Лукашенко и ориентирует на это и экономический, и правоохранительный блоки страны. Только так можно сохранить равновесие госсистемы и не позволить расшатать ее. Подробности совещания у Президента – в материале Ксении Худолей.

Санкционные нападки в современных политических реалиях – инструмент ходовой, особенно излюбленный странами безукоризненной демократии. И удивить Беларусь очередным пакетом экономических ограничений получится едва ли. Интересоваться причинами и поводами – примем как данность – смысла нет. А вот реагировать на подобные выпады обязательно. Потому в Большой зал переговоров Дворца Независимости сегодня один за одним поднимаются участники совещания – экономический блок правительства, губернаторы и руководители предприятий. Президент Беларуси о коллективном Западе: «Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил» (подробности здесь).

Ситуация далека от критичной – докладывает Президенту первый вице-премьер Николай Снопков. Однако и самоуспокаиваться рано. Ведь если инициаторы не увидят результата, санкции будут усиливаться. При этом спрогнозировать, куда будут бить, проблематично. «Финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий». Николай Снопков об основных рычагах давления на Беларусь (подробнее тут). Относиться к экономическим тискам нужно серьезно, для Беларуси они не должны стать стоп-краном важнейших внутренних процессов. Речь не только о людях, которые боятся не успеть в магазин за французским сыром или чем-то поэкзотичнее. Впереди референдум. Подогревать самых доверчивых белорусов в интернете начали уже давно. Но гораздо легче накалить даже самых аполитичных людей страшилкой о «пустых полках», «заоблачных ценах» и «повальном закрытии заводов». Тем более многие помнят такие картинки из 1990-х. Потому белорусский ответ на санкции должен быть четким, действенным и прежде всего приносить выгоду нам самим.