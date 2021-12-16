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Лукашенко: «Всех мы всё равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков»

16 декабря 2021 16:46
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Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Всех мы всё равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков»-1

Ксения Худолей, СТВ:
Привести в порядок необходимо и то, что не имеет отношения к внешнему давлению. Нередко на стол Президента ложатся доклады, в которых исключительно внутренние вопросы, способные решиться быстро, мертвым грузом переходят из отчета в отчет. Александр Лукашенко привел конкретный пример из сельского хозяйства – закупка кормов. Президент не раз поручал сделать этот процесс прозрачным, однако до сих пор между закупщиками и аграриями множество финансовых прокладок. Глава государства предупредил ответственных – меры будут жесткие. И самокритично работникам госаппарата стоит подойти ко всему, что связано с дисциплиной.

Лукашенко: «Всех мы всё равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию.

Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Но если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее – вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и неважно, частное или государственное предприятие), тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете. Слушайте, вы понимаете, где вы находитесь? В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство. Но и с другой стороны. Уже много раз отмечал на примере Гродненской области, когда мы уже начинаем накатывать. Видите ли, кто-то за кого-то подписался. Давай, его хватай и тащи. Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков. Ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И, поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали.

Лукашенко: «Всех мы всё равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков»-7

Те, кто нарушал закон, те, кто толкал людей на нарушения закона (у нас их тоже немало) – вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, ибо полетят невинные головы. Нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться. Надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять их на конкретных делах.

Об ответе Беларуси на санкции читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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