Лукашенко: «Всех мы всё равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков»

Ксения Худолей, СТВ: Привести в порядок необходимо и то, что не имеет отношения к внешнему давлению. Нередко на стол Президента ложатся доклады, в которых исключительно внутренние вопросы, способные решиться быстро, мертвым грузом переходят из отчета в отчет. Александр Лукашенко привел конкретный пример из сельского хозяйства – закупка кормов. Президент не раз поручал сделать этот процесс прозрачным, однако до сих пор между закупщиками и аграриями множество финансовых прокладок. Глава государства предупредил ответственных – меры будут жесткие. И самокритично работникам госаппарата стоит подойти ко всему, что связано с дисциплиной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию.

Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Но если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее – вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и неважно, частное или государственное предприятие), тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете. Слушайте, вы понимаете, где вы находитесь? В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство. Но и с другой стороны. Уже много раз отмечал на примере Гродненской области, когда мы уже начинаем накатывать. Видите ли, кто-то за кого-то подписался. Давай, его хватай и тащи. Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков. Ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И, поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали.