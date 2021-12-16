Лукашенко: «Всех мы всё равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков»
Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, СТВ:
Привести в порядок необходимо и то, что не имеет отношения к внешнему давлению. Нередко на стол Президента ложатся доклады, в которых исключительно внутренние вопросы, способные решиться быстро, мертвым грузом переходят из отчета в отчет. Александр Лукашенко привел конкретный пример из сельского хозяйства – закупка кормов. Президент не раз поручал сделать этот процесс прозрачным, однако до сих пор между закупщиками и аграриями множество финансовых прокладок. Глава государства предупредил ответственных – меры будут жесткие. И самокритично работникам госаппарата стоит подойти ко всему, что связано с дисциплиной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию.
Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Но если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее – вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и неважно, частное или государственное предприятие), тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете. Слушайте, вы понимаете, где вы находитесь? В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство. Но и с другой стороны. Уже много раз отмечал на примере Гродненской области, когда мы уже начинаем накатывать. Видите ли, кто-то за кого-то подписался. Давай, его хватай и тащи. Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим – их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков. Ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И, поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали.
Те, кто нарушал закон, те, кто толкал людей на нарушения закона (у нас их тоже немало) – вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, ибо полетят невинные головы. Нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться. Надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять их на конкретных делах.
Об ответе Беларуси на санкции читайте здесь.