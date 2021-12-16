Прямой эфир

Белорусский союз журналистов подвёл итоги работы СМИ в 2021 году

16 декабря 2021 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов приложит максимум усилий для защиты профессиональной репутации и законных интересов представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз журналистов подвёл итоги работы СМИ в 2021 году-1

Об этом 16 декабря говорили на итоговом пленуме объединения. Уходящий год во многом изменил подходы к работе. Современная журналистика расширяет границы этики, повышает эмоциональность и значимость авторского взгляда на каждую резонансную новость.

Белорусский союз журналистов подвёл итоги работы СМИ в 2021 году-4

В новой реальности главным фактором становятся не технологии или деньги, а человеческий капитал, патриотизм, профессионализм, креативность и гражданская позиция. И в этом плане белорусская журналистика в выигрышной позиции. Важная задача – работа с аудиторией, поиск удобных для каждого форм общения с читателями, слушателями и зрителями.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик: «Если вы думаете, что западное лицемерие не знает границ, вы ещё не всё знаете»
16 декабря 2021 17:32

Андрей Муковозчик: «Если вы думаете, что западное лицемерие не знает границ, вы ещё не всё знаете»

Лукашенко: если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, надо дать зелёный свет
16 декабря 2021 17:31

Лукашенко: если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, надо дать зелёный свет

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации
16 декабря 2021 17:29

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации