Белорусский союз журналистов подвёл итоги работы СМИ в 2021 году

Об этом 16 декабря говорили на итоговом пленуме объединения. Уходящий год во многом изменил подходы к работе. Современная журналистика расширяет границы этики, повышает эмоциональность и значимость авторского взгляда на каждую резонансную новость.

В новой реальности главным фактором становятся не технологии или деньги, а человеческий капитал, патриотизм, профессионализм, креативность и гражданская позиция. И в этом плане белорусская журналистика в выигрышной позиции. Важная задача – работа с аудиторией, поиск удобных для каждого форм общения с читателями, слушателями и зрителями.